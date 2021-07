Corona: Niedersachsen will Bund-Länder-Treffen vorziehen Stand: 23.07.2021 13:59 Uhr Die niedersächsische Landesregierung erwägt, die Corona-Regeln noch vor dem nächsten Treffen der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten anzupassen.

Man brauche schnell neue Maßstäbe, die unter anderem auch den Impffortschritt berücksichtigen, hieß es am Freitag aus der Staatskanzlei. Es bestehe Handlungsbedarf. Niedersachsen sei dabei an einem unter den Bundesländern abgestimmten Vorgehen gelegen. Deshalb solle ein für Ende August geplantes Bund-Länder-Treffen vorgezogen werden.

Mit "Zwischenschritt" auf steigende Inzidenzen reagieren

Einerseits solle vermieden werden, dass mit steigenden Inzidenzen bald Bereiche von Einschränkungen betroffen sind, "die mit der Entwicklung des Infektionsgeschehens gar nichts zu tun haben", sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Kathrin Riggert am Freitag in Hannover. Andererseits müsse man auf die in manchen Regionen mit "besorgniserregendem Tempo" ansteigenden Infektionszahlen reagiert werden. "Es laufen derzeit Gespräche mit den Kommunen, wie man in einem Zwischenschritt auf diese steigenden Zahlen reagieren kann", sagte Riggert.

Stufenplan soll offenbar nicht geändert werden

Eine Verschiebung der Grenzwerte im Corona-Stufenplan des Landes werde es nicht geben, so die Sprecherin. Zuvor hatte Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident Bernd Althusmann (CDU) in einem Interview mit der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (HAZ) eine solche Verschiebung ins Spiel gebracht. Der CDU-Politiker hatte mit Blick auf Tourismus, Gastronomie und Einzelhandel von verheerenden Folgen gesprochen, wenn es wieder zu Beschränkungen kommen sollte. Althusmann zufolge könnten die Grenzen im Stufenplan angepasst werden, damit Einschränkungen erst bei einer höheren Inzidenz greifen - dass also etwa die jetzt ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35 geltenden Regeln erst ab einer Inzidenz von 50 greifen würden.

IHK: Erholung könnte abgewürgt werden

Auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) Hannover warnt, dass die Erholung in den hart getroffenen Branchen durch einen "mittlerweile überholten Inzidenz-Automatismus" wieder abgewürgt werden könnte. "Viele Betriebe sind mit Ach und Krach durch die Corona-Krise gekommen und kommen jetzt wieder auf die Beine. Für erneute Einschränkungen fehlen mittlerweile nicht nur die Kraft, sondern auch die finanziellen Reserven", sagte Hauptgeschäftsführerin Maike Bielfeldt in einem Zeitungsinterview.

