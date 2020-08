Stand: 06.08.2020 21:17 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona: Niedersachsen weitet Info-Kampagne aus

Nach stetig sinkenden Corona-Infektionszahlen gehen sie seit Ende Juli wieder nach oben. Die Sorge vor einer zweiten Welle ist groß. Die Landesregierung appelliert nun erneut an die Niedersachsen, sich an die Vorgaben zum Schutz vor der Ausbreitung des Virus zu halten. Ihre im Juli gestartete Info-Kampagne "Wir sind stärker! Niedersachsen gegen Corona" geht weiter. "Nach Motiven unter anderem aus Osnabrück und Cuxhaven folgt jetzt die zweite Runde mit Aufnahmen aus Uelzen, Braunschweig und Hannover", sagt Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). "Wir haben das Infektionsgeschehen vor allem deshalb in den Griff bekommen, weil sich die große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger achtsam und verantwortungsvoll verhalten hat. Ich wünsche mir sehr, dass das so bleibt."

Videos 04:53 Hallo Niedersachsen Weniger Disziplin bei Corona-Schutzmaßnahmen Hallo Niedersachsen Der überwiegende Teil der aktuell mit Corona infizierten Menschen hat sich in Deutschland angesteckt. Gesundheitsministerin Carola Reimann zu den Ursachen und einer möglichen zweiten Welle. Video (04:53 min)

Verständnis wecken - und aufrechterhalten

Wie die Landesregierung zum Start der Kampagne im Juli mitteilte, will sie in möglichst vielfältiger und fantasievoller Weise immer wieder daran erinnern, sich und andere vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen. "Die Menschen sollen sich möglichst freiwillig und aus Überzeugung auch weiterhin an die Corona-Regeln halten", hieß es. Die Kampagne solle Verständnis wecken und dazu beitragen, dass dieses auch über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten werde. Darüber hinaus geht es den Angaben zufolge darum, den Zusammenhalt im Land zu stärken und zu gegenseitiger Unterstützung aufzufordern.

