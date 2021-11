Corona: Niedersachsen weitet 2G-Regel schrittweise aus Stand: 11.11.2021 06:36 Uhr Eine neue Corona-Verordnung für Niedersachsen verschärft die Regeln für Veranstaltungen ab 1.000 Teilnehmenden. Ungeimpftes Personal in Alten- und Pflegeeinrichtungen muss sich nun täglich testen.

Wer in Niedersachsen eine Veranstaltung mit mehr als 1.000 Personen besuchen möchte, muss geimpft oder genesen sein, sobald eine Warnstufe gilt. Zuvor war die 2G-Regel erst ab der Warnstufe 3 verpflichtend. Freiwillig konnten die Veranstaltenden das 2G-Modell aber auch bisher schon einführen. Gilt 2G, entfallen Abstandsregeln, Maskenpflicht und Kapazitätsbegrenzungen.

Neue Testregeln in Pflegeberufen und Schlachtbetrieben

Geändert hat sich auch die Testpflicht für ungeimpfte Beschäftigte in Alten- und Pflegeeinrichtungen. Sie müssen sich jetzt täglich testen, anstatt wie bisher dreimal pro Woche. Auch für ungeimpfte Beschäftigte in Schlacht- und Zerlegebetrieben sind alle zwei Tage Tests vorgeschrieben. Noch sei Niedersachsen in einer besseren Lage als etwa andere Bundesländer in Ost- und Süddeutschland, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). "Aber wir sehen sehr deutlich, dass auch bei uns mit den ungeimpften Menschen ein erhebliches Risikopotenzial verbunden ist."

Weitere Verschärfung wahrscheinlich

Die neue Verordnung gilt bis zum 8. Dezember. Nach Angaben der Niedersächsischen Staatskanzlei sind aber "zeitnah weitere Verschärfungen wahrscheinlich - unter Berücksichtigung der Pandemieentwicklung in den nächsten Tagen und Wochen und der anstehenden Veränderungen im Infektionsschutzgesetz und im Arbeitsschutzrecht". Auf Bundesebene haben die möglichen Koalitionspartner einer neuen Bundesregierung von SPD, Grünen und FDP sich auf Änderungen bezüglich der Corona-Auflagen geeinigt - dazu zählt unter anderem eine 3G-Pflicht am Arbeitsplatz. Einen erneuten Lockdown oder Schulschließungen wollen die Ampel-Parteien dagegen nicht.

Maskenpflicht im Unterricht bleibt bestehen

Auch Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) ist entschieden gegen generelle Schulschließungen. "Unsere Erfahrungen mit flächendeckenden Schulschließungen sind so negativ behaftet, dass wir alles dafür tun müssen, um unsere Schulen offen zu lassen", sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung". In Einzelfällen könne es allerdings zu Einschränkungen vor Ort kommen. Die zunächst auch für die dritten und vierten Klassen angestrebte Aufhebung der Maskenpflicht im Unterricht entfällt derweil aufgrund der stark steigenden Infektionszahlen. Es bleibt dabei, dass lediglich die Kinder der 1. und 2. Klasse die Maske an ihrem Sitzplatz abnehmen dürfen.

Hospitalisierung als Leitindikator

Für die Bewertung der Corona-Lage spielt die Hospitalisierung eine wichtige Rolle. Sie gilt als Leitindikator. Nur wenn die Hospitalisierung und mindestens einer der beiden anderen bereits bekannten Indikatoren (Neuinfektionen und Intensivbettenbelegung) definierte Schwellenwerte überschreiten, wird eine Warnstufe erreicht. An der Hospitalisierungsrate gibt es aber auch Kritik, da die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern offenbar erst Tage oder sogar Wochen später in der Statistik auftauchen.

Corona-Hotline in Niedersachsen

Wer glaubt, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sollte den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer 116 117 oder seinen Hausarzt kontaktieren. Der Arzt klärt dann am Telefon, ob es sich um einen Verdachtsfall handelt und trifft geeignete Maßnahmen. Wird eine Infektion nachgewiesen, muss der Patient in häusliche Quarantäne. Kontaktpersonen der erkrankten Person werden bei engem Kontakt ebenfalls in der Regel für 14 Tage zu Hause isoliert. Die wichtigsten Schutzmaßnahmen bleiben: Abstand halten, Mundschutz tragen, regelmäßig Hände waschen und nicht in die Hand husten oder niesen.

