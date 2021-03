Corona: Niedersachsen verteidigt sich gegen Merkel-Kritik Stand: 29.03.2021 18:10 Uhr Niedersachsen will trotz der Kritik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an den geplanten Modellprojekten zur Öffnung des Handels festhalten.

"Der Beschluss von Bund und Ländern über die Durchführung von Modellvorhaben ist eine Woche alt und es gibt seitdem auch keine wesentlichen neuen Erkenntnisse", sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Montag. Deswegen sei vorgesehen, in Niedersachsen nach Ostern mit Modellprojekten zur Öffnung von Handel, Kultur und Außengastronomie in Kombination mit Schnelltests zu beginnen.

"Werden mit Infektionsgschehen leben müssen"

"Dabei werden die Infektionsentwicklung in den interessierten Kommunen und die Möglichkeit der Gesundheitsämter zur Kontaktnachverfolgung selbstverständlich eine wichtige Rolle spielen", so Pörksen weiter. Auch Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) machte sich für diesen Weg stark. "Wir werden mit einem gewissen Infektionsgeschehen in Deutschland leben müssen. Deshalb sind solche Modellversuche, wie ich finde, nicht unvorsichtig oder gar leichtsinnig", sagte er NDR Info.

Videos 6 Min Hochinzidenz-Gebiet: Peine will dennoch Modellkommune werden Tagsüber shoppen, abends Ausgangssperre: Ein Gespräch mit Wirtschaftsminister Bernd Alhuusmann. 6 Min

Merkel lehnt Lockerungen rigoros ab

Zu Merkels Kritik sagte Althusmann, dass er die Sorge der Kanzlerin respektiere und anerkenne. Aber der Weg aus der Krise könne nicht immer nur Lockdown lauten. Merkel hatte am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Anne Will" allen geplanten Lockerungen und Modellprojekten in Deutschland eine Absage erteilt.

Öffnungen in vielen Bereichen als Modellversuch geplant

Niedersachsen will in rund 25 Kommunen unterschiedlicher Größe in Verbindung mit Schnelltests weitreichende Öffnungen ermöglichen. Dabei geht es um Geschäfte, die Außengastronomie, Kulturzentren, Theater, Opernhäuser, Kinos und Fitnessstudios. Die Modellversuche sollen nach Ostern beginnen und drei Wochen dauern. Voraussetzung ist, dass der Sieben-Tage-Wert in der jeweiligen Kommune unter 200 liegt und nicht steigt. Derzeit liegen vier von 45 Regionen im Land über der 200er-Marke.

