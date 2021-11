Corona: Niedersachsen verschiebt planbare Operationen Stand: 30.11.2021 14:13 Uhr Ist heute der Tag der Corona-Entscheidungen? Während in Hannover die Gesundheitsministerin und der Innenminister über die Lage informieren, nimmt Ministerpräsident Weil an der Bund-Länder-Konferenz teil.

Bei der wöchentlichen Krisenstabs-Pressekonferenz hat Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) eine neue Verordnung angekündigt. Demnach können geplante, nicht akute Operationen verschoben werden, um die Kapazitäten in den Kliniken zu schützen. Das habe sich während der Pandemie im vergangenen Jahr bereits bewährt.

Bis zu 45 weitere Intensivpatienten im Anflug auf den Norden

Derweil bereiteten niedersächsische Krankenhäuser die Aufnahme weiterer Patienten aus schwer getroffenen Bundesländern vor, kündigte Behrens an. Innenminister Boris Pistorius (SPD) führte aus, dass das Kleeblatt Nord, zu dem auch Niedersachsen gehört, bisher 36 Covid-Intensivpatienten aus dem Süden und Osten aufgenommen hat. 18 davon sind in niedersächsischen Kliniken untergekommen. 26 Patientinnen und Patienten seien aus dem Kleeblatt Ost verlegt. "Da braut sich wirklich was zusammen, sagte Pistorius. "Wir rechnen in den nächsten Tagen und Wochen mit bis zu weiteren 45 - aber nicht für Niedersachsen, sondern für das Kleeblatt Nord", so Pistorius. Sein Ministerium koordiniert die Verlegungen für die norddeutschen Bundesländer.

Pistorius: Wir werden konsequent kontrollieren

Pistorius (SPD) kündigte zudem schmerzhafte Bußgelder für Corona-Verstöße an - sowohl für Einrichtungen und Gaststätten als auch für Kunden. "Die Zeit der Ermahnungen ist vorbei", sagte Pistorius. Die aktuellen Corona-Maßnahmen werden nun an konsequenter kontrolliert. "Wir werden ausschwärmen, wir werden alles nutzen, was uns zur Verfügung steht, sagte Pistorius.

Landtag soll epidemische Lage feststellen

Zudem wird es in absehbarer Zeit erhebliche Einschränkungen bei Freizeitaktivitäten geben, so Behrens. Die Landesregierung habe am Dienstag einen Antrag an den Landtag gestellt, der die sogenannte konkrete Gefahr der epidemischen Ausbreitung von Covid 19 in Niedersachsen feststellen soll. Dieser Antrag soll in einer Sondersitzung am 7. Dezember beschlossen werden. Ziel ist es, die konkreten Maßnahmen und Einschränkungen für den Fall zu definieren, wenn demnächst die Warnstufe 3 ausgerufen werden müsste. Demnach könnte es weitere erhebliche Kontaktbeschränkungen für ungeimpfte Bürgerinnen und Bürger auch im Privaten geben. Weihnachtsmärkte müssten schließen, ebenso Diskotheken und Clubs. Das Land will außerdem eine Sonderregel für regionale Hotspots einführen, so Behrens. Für Landkreise mit Sieben-Tages-Inzidenzen über 350 solle automatisch die Warnstufe 3, also die höchste Warnstufe, gelten - unabhängig von der Hospitalisierungsinzidenz.

MPK mit Merkel und Scholz: Ruhepause oder größerer Lockdown?

Zeitgleich ist die Krisensitzung der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten anberaumt. Die Länderchefs beraten in einer Videoschalte mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem designierten Kanzler Olaf Scholz (SPD) über nächste Schritte in der Pandemiebekämpfung. Dabei geht es wohl auch um die jüngsten Forderungen von MP Weil zur Ruhepause mit extremen Kontaktbeschränkungen nach Weihnachten und einer Impfpflicht nach österreichischem Beispiel im Frühjahr. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur sogenannten Bundesnotbremse scheint auch ein größerer Lockdown nicht mehr ausgeschlossen. Zudem läuft die Zeit für Großevents vermutlich ab. In der Fußball-Bundesliga und anderen Sportarten dürfte man zu Geisterspielen zurückkehren.

Weil berichtet über Ergebnisse der Krisensitzung

Laut Staatskanzlei ist die Runde zunächst bis 16 Uhr angesetzt. Im Anschluss muss Ministerpräsident Weil die Gremien informieren. Im Anschluss daran ist eine Pressekonferenz zu den Ergebnissen der Krisensitzung vorgesehen. Wann Stephan Weil vor die Kameras tritt, hängt auch davon ab, wie lange die Landeschefs mit Scholz und Merkel um kurz- und mittelfristige Entscheidungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie ringen.

