Corona: Niedersachsen stehen ungewöhnliche Feiertage bevor Stand: 22.12.2020 19:44 Uhr Niedersachsen befindet sich im zweiten sogenannten Lockdown. Weihnachten und Silvester gelten strenge Regeln. Ein Lichtblick: In Kürze beginnen die Impfungen.

Schon am 27. Dezember werden nach Angaben des niedersächsischen Corona-Krisenstabs die ersten Menschen gegen das Virus geimpft. 10.000 Impfdosen sollen bis dahin angeliefert sein. Mobile Teams nehmen die Impfungen in Senioren- und Pflegeheimen in den Landkreisen Cloppenburg und Osnabrück vor - dort sind die Fallzahlen besonders hoch.

Weitere Informationen Erste Impfdosen für Landkreise Cloppenburg und Osnabrück Zunächst erhält Niedersachsen 10.000 Dosen. Weitere 117.000 folgen bis Ende des Jahres - diese sind für alle Landkreise. (22.12.2020) mehr

Viele Tausend Impfungen bis Jahresende

Die anderen Landkreise sollen schon in der Woche darauf folgen. Neben Bewohnern und Beschäftigten der Pflegeeinrichtungen gehören auch Personen, die älter als 80 Jahre sind zur Gruppe derer, die als erste den Impfstoff erhalten werden. Bis Ende dieses Jahres rechnet das Land mit weiteren 117.000 Impfdosen. Für vollen Impfschutz muss jede Person zweimal geimpft werden.

Ausgangssperre in der Grafschaft Bentheim

Die Zahl der Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen liegt in vielen Landkreisen weiterhin über 100, teilweise sogar über 200 - wie im Landkreis Grafschaft Bentheim. Dieser hat als erster im Land eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Zwischen 21 und 5 Uhr dürfen Einwohnerinnen und Einwohner ihr Haus oder ihre Wohnung nur noch aus triftigem Grund verlassen.

Weihnachten maximal vier Angehörige einladen

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat die Niedersachsen aufgefordert, ihre Kontakte auch über die Feiertage so weit wie möglich einzuschränken. Größere Treffen sind auch gar nicht erlaubt: Ein Haushalt darf maximal vier Personen aus dem engsten Familien- und Verwandtenkreis empfangen. Kinder bis einschließlich 14 Jahre zählen nicht mit.

Silvester: Kein Feuerwerksverkauf, Abbrennen nur sehr eingeschränkt

Wer Weihnachten mit seinen Freunden feiern möchte, muss sich weiterhin daran halten, dass nur zwei Haushalte mit maximal fünf Personen zusammenkommen dürfen. Diese Regel gilt auch Silvester. Das Land ist besorgt wegen möglicher Ansammlungen - ein generelles Verbot von Feuerwerk wurde allerdings vergangene Woche vom Oberverwaltungsgericht Lüneburg gekippt. Daher gilt nun eine abgeschwächte Variante: Auf belebten öffentlichen Plätzen, Straßen und Wegen ist das Abbrennen von Feuerwerk verboten. Die entsprechenden Flächen legt jede Kommune fest. Vom 31. Dezember um 21 Uhr bis Neujahr um 7 Uhr ist auch das Mitführen von Feuerwerk in diesen Bereichen nicht erlaubt. Um überhaupt etwas abzubrennen, müssen die Feuerwerkskörper sowieso schon bereit liegen - der Bund hat den Verkauf untersagt.

Weitere Informationen Ab Klasse 5 ins Wechselmodell, Maskenpflicht an Grundschulen An den weiterführenden Schulen soll bis vorerst Ende des Halbjahres Szenario B gelten, so Kultusminister Tonne (SPD). (15.12.2020) mehr

Schule: Wechselunterricht ab der fünften Klasse

Mit neuen Regeln geht es nach den Weihnachtsferien an den Schulen im Land weiter. Vom 11. Januar an wird an den weiterführenden Schulen im Wechselmodell, also dem Szenario B, unterrichtet. Eine Ausnahme bildet der Abiturjahrgang, der auch weiterhin komplett zum Präsenzunterricht erscheinen muss. Präsenzunterricht gilt auch an den Grundschulen. Dort müssen die Schüler fortan allerdings auch im Unterricht eine Maske tragen. In Kitas läuft die Betreuung regulär weiter.

Mehrzahl der Geschäfte geschlossen

Die meisten Geschäfte - mit Ausnahme der Läden für den täglichen Bedarf - sind seit 16. Dezember geschlossen. Diese Regelung gilt deutschlandweit, um länderübergreifende Wanderungsbewegungen zum Einkaufen zu vermeiden. Die verbliebenen zwei Tage nach der Ankündigung der Maßnahme nutzten ungeachtet der dramatischen Infektionslage allerdings noch viele Menschen für Weihnachtseinkäufe - oder für einen Besuch beim Friseur. Denn Friseure sind jetzt ebenso geschlossen wie Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe. Medizinisch notwendige Behandlungen wie zum Beispiel Physiotherapie bleiben aber auch weiterhin möglich.

Der Handelsverband in Niedersachsen befürchtet, dass durch den Lockdown mindestens ein Viertel des Weihnachtsgeschäfts weggebrochen ist. Für viele niedersächsische Händler in Innenstädten seien die Beschlüsse "eine Katastrophe".

Weitere Informationen Corona-Regeln: Diese Maßnahmen gelten jetzt in Niedersachsen Auch Niedersachsen befindet sich jetzt im Lockdown. Viele Geschäfte müssen schließen, Kontakte müssen reduziert werden. mehr

Telefonseelsorger haben mehr zu tun

Die Krise isoliert Menschen von gesellschaftlicher Teilhabe und schafft vor allem Gesprächsbedarf. Ehrenamtliche Telefonseelsorger haben in den vergangenen Wochen eine Zunahme der Anrufe verzeichnet. Sie schätzen, dass sich drei von vier Gesprächen um Corona drehen.

Corona-Hotline in Niedersachsen

Wer glaubt, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sollte den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer 116 117 oder seinen Hausarzt kontaktieren. Der Arzt klärt dann am Telefon, ob es sich um einen Verdachtsfall handelt und trifft geeignete Maßnahmen. Wird eine Infektion nachgewiesen, muss der Patient in häusliche Quarantäne. Kontaktpersonen der erkrankten Person werden bei engem Kontakt ebenfalls zehn Tage zu Hause isoliert. Die wichtigsten Schutzmaßnahmen bleiben: regelmäßig Hände waschen und nicht in die Hand husten oder niesen.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 22.12.2020 | 19:30 Uhr