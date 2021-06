Corona: Niedersachsen setzt Schwerpunkt auf mobile Impfteams Stand: 25.06.2021 19:51 Uhr Die Impfungen in den Zentren waren ein Schwerpunkt der Impfkampagne. Schon bald sollen verstärkt mobile Impfteams in den Fokus rücken, die schwer erreichbare Menschen vor Ort aufsuchen.

Niedersachsen will angesichts der vorrückenden Delta-Variante bei den Corona-Schutzimpfungen weiter Tempo machen und neben den Impfungen in den Impfzentren verstärkt auf mobile Impfteams setzen. Es sei nicht mehr nötig, sämtliche 50 Impfzentren im Land über den vom Bund geplanten Schließungstermin Ende September hinaus im bisherigen Umfang zu betreiben, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Freitag in Hannover. Wichtiger als die Impfungen in den Zentren werde der Einsatz der dort stationierten ambulanten Impfteams. "Es wird darum gehen, in die Städte oder Einrichtungen hineinzugehen und das Impfen möglichst unkompliziert für die Menschen zu machen. Insofern wird sich die Art der Arbeit ein wenig verändern."

Mobile Impfteams sollen soziale Brennpunkte versorgen

Einige Impfzentren hätten inzwischen in ihrem Bereich große Teile der Bevölkerung mit einer Impfung versorgt, sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Oliver Grimm. Insofern müssten nicht sämtliche der Zentren in ihrer jetzigen Form weiterbetrieben werden. Bislang habe es einen Andrang auf knappen Impfstoff gegeben, inzwischen sei die Warteliste für einen Termin im Impfzentrum aber auf rund 260.000 Menschen geschrumpft. "Die Warteliste wächst spürbar nicht mehr an", so Grimm. In einer nächsten Phase werde es darum gehen, Menschen zum Impfen zu motivieren. Der weitere Einsatz von mobilen Impfteams sei vor allem für soziale Brennpunkte geeignet. Gerade Menschen, die der Corona-Impfung noch skeptisch gegenüberstehen, müssten überzeugt werden. Wichtig sei , dass der Bund den Ländern über Ende September hinaus weiter Impfstoff zur Verfügung stellt für möglicherweise verbleibende Impfzentren und den Einsatz mobiler Impfteams.

