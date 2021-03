Corona: Niedersachsen ist besorgt über steigende Inzidenz Stand: 15.03.2021 14:00 Uhr Die Zahl der Corona-Neuinfektionen hat in Niedersachsen innerhalb einer Woche stark zugenommen. Bis Ostern ist das Land nach Berechnungen des Landesgesundheitsamtes wieder bei einer Inzidenz von 100.

"Niedersachsen und die Bundesrepublik sind weit davon entfernt, die Infektion im Griff zu haben", sagte die Sprecherin der Staatskanzlei, Anke Pörksen, in der wöchentlichen Pressekonferenz des Corona-Krisenstabs. Mit Blick auf Forderungen von Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU), den Inzidenzwert zu einem "gewichteten Risikowert" weiterzuentwickeln, warnte sie vor "irreführenden Signalen". Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) habe wiederholt geäußert, dass die Infektionslage angespannt sei und sich von Tag zu Tag verschärfe, sagte Pörksen.

Jüngere Menschen liegen länger an Beatmungsplätzen

Die aktuelle Belegungszahl der Intensivstationen in Niedersachsen zeige, dass einige Krankenhäuser an ihre Grenzen kommen, sagte Pörksen. Es sei zu beobachten, was schon seit Längerem befürchtet worden sei: Wenn jüngere Patienten beatmet werden müssten, "sterben sie glücklicherweise nicht so schnell wie ältere Patienten", aber sie lägen für längere Zeit an den Beatmungsplätzen. Es sei deshalb nicht ausgeschlossen, "dass wir nicht doch irgendwann Schwierigkeiten bekommen", so Pörksen.

