Corona: Niedersachsen geht über Ostern in harten Lockdown Stand: 23.03.2021 07:08 Uhr Niedersachsens Ministerpräsident Weil appelliert nach den Bund-Länder-Beschlüssen an die Bevölkerung, die harten Corona-Regeln über Ostern einzuhalten. Danach soll intensiver getestet werden.

Man verlange den Menschen in Niedersachsen und in ganz Deutschland jetzt noch einmal viel ab, sagte Stephan Weil (SPD) nach den Beratungen, die sich bis in die Nacht hinein gezogen hatten. "Aber wir haben damit die Chance, den dynamischen Anstieg der Fallzahlen zu durchbrechen, Zeit zu gewinnen und durch intensive Testangebote schrittweise zu mehr Normalität zurückzukehren", so der Ministerpräsident.

Mehr Corona-Tests nach den Feiertagen

Nach den Feiertagen sollen dann 40 Prozent der Menschen in Niedersachsen konsequent zweimal pro Woche getestet werden, so Weil. So könnten Infektionen frühzeitig aufgespürt und Infektionsketten unterbrochen werden. Ein konsequentes Testregime werde die Infektionszahlen nach und nach spürbar senken, heißt es in einer Mitteilung aus der niedersächsischen Staatskanzlei.

Fünf Tage harter Lockdown ab Gründonnerstag

An der Idee von Modellprojekten mit sicheren Zonen will Niedersachsen festhalten: In einzelnen Gebieten sollen Gastronomie, Handel und Kultur öffnen können - für Menschen mit negativen Corona-Tests. Über Ostern werden aber auch in Niedersachsen die Geschäfte und Unternehmen geschlossen bleiben - zur Arbeit gehen dürfe nur, wer absolut systemrelevant sei, heißt es aus der Staatskanzlei.

Doch kein Osterurlaub im eigenen Bundesland

Mit ihrer Idee vom Urlaub in Ferienwohnungen im eigenen Land konnten sich die Nordländer nicht durchsetzen. Das findet der Hauptgeschäftsführer des niedersächsischen Landkreistags Hubert Meyer zwar bedauerlich - die Beschlüsse zeigten aber, wie ernst die Situation derzeit sei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.03.2021 | 07:00 Uhr