Corona: Niedersachsen geht in den zweiten Lockdown Stand: 15.12.2020 20:14 Uhr Die Zahl der Corona-Infektionen steigt wieder stark an, ebenso die Zahl der Toten. Wie alle Bundesländer versucht auch Niedersachsen mit einem weiteren Lockdown Herr der Lage zu werden.

Aus diesem Grund hat die Landesregierung mit der neuen Corona-Verordnung, die am Mittwoch in Kraft tritt, die Regeln nachjustiert. Anstatt der noch im November avisierten großzügigen Lockerungen vor dem Jahreswechsel werden die Maßnahmen nun verschärft. Lediglich über die Weihnachtsfeiertage gibt es bezüglich der Kontaktbeschränkungen eine kleine Lockerung. Zwischen dem 24. und 26. Dezember dürfen sich dann mehr als die zurzeit erlaubten zwei Haushalte treffen. Ein Gastgeber-Haushalt darf in dieser Zeit vier weitere Personen aus dem engsten Familien- und Verwandtenkreis empfangen - Kinder bis einschließlich 14 Jahre zählen nicht mit.

Silvester und Neujahr: Jegliche Ansammlung verboten

Ab dem 27. Dezember gelten dann wieder die aktuellen Kontaktbeschränkungen - und zwar auch an Silvester und Neujahr. Maximal fünf Personen aus zwei Haushalten dürfen sich treffen - Kinder bis einschließlich 14 Jahren zählen nicht mit. Ausdrücklich verboten sind an diesen beiden Tagen jede Art von Ansammlungen, auch wenn dabei der Mindestabstand gewahrt wird. So will die Landesregierung verhindern, dass es auf sonst an Silvester belebten öffentlichen Plätzen oder unter Nachbarn doch zu größeren Menschenansammlungen kommt. Verboten ist auch der Verkauf sowie das Anzünden und Mitführen von Feuerwerk.

Schule: Wechselunterricht ab der fünften Klasse

Mit neuen Regeln geht es auch an den Schulen im Land nach den Weihnachtsferien weiter. Vom 11. Januar an wird an den weiterführenden Schulen das Wechselmodell, also das Szenario B, eingeführt. Mit Ausnahme des Abiturjahrgangs, der auch weiterhin komplett zum Präsenzunterricht erscheint. Präsenzunterricht gilt auch an den Grundschulen. Dort müssen die Schüler fortan allerdings auch im Unterricht eine Maske tragen. In Kitas läuft die Betreuung regulär weiter.

Viele Geschäfte ab Mittwoch geschlossen

Bereits am Sonntag hatten sich Bund und Länder in einer Videokonferenz auf den Lockdown geeinigt. Die meisten Geschäfte - mit Ausnahme der Läden für den täglichen Bedarf - sind ab Mittwoch geschlossen. Diese Regelung gilt deutschlandweit, um länderübergreifende Wanderungsbewegungen zum Einkaufen zu vermeiden. Die verbliebenen zwei Tage nach der Ankündigung der Maßnahme nutzten ungeachtet der dramatischen Infektionslage allerdings noch viele Menschen für Weihnachtseinkäufe - oder für einen Besuch beim Friseur. Denn Friseure müssen ebenso schließen wie Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe. Medizinisch notwendige Behandlungen wie zum Beispiel Physiotherapie bleiben aber auch weiterhin möglich.

Der Handelsverband in Niedersachsen befürchtet, dass durch den Lockdown mindestens ein Viertel des Weihnachtsgeschäfts wegbrechen wird. Für viele niedersächsische Händler in Innenstädten seien die Beschlüsse "eine Katastrophe".

Umfrage zeigt Ängste der jungen Menschen

Derweil schauten Wissenschaftler der Universitäten Hildesheim und Frankfurt in einer Untersuchung auf die jungen Menschen im Land und ihren Umgang mit der Pandemie. In einer Umfrage äußerten sie Zukunftsängste, aber auch das Fehlen sozialer Kontakte und Freizeitaktivitäten empfinden sie belastend, genauso wie das Wegbrechen von Studenten- oder Aushilfsjobs. Auch die Kinder- und Jugendärzte in Niedersachsen schlagen Alarm. Sie beobachteten, dass die Corona-Pandemie indirekt die Gesundheit der Kinder verschlechtert.

Bis Dienstag sollten die Impfzentren fertig sein

Über das ganzen Land verteilt haben die Kommunen indes einen Großteil der insgesamt 50 Impfzentren aufgebaut. Land und Bund haben die Vorgabe gemacht, dass die Zentren bis zum 15. Dezember in Bereitschaft gehen können. In Hildesheim zum Beispiel ist die Turnhalle einer Schule umgebaut worden. Sobald es einen Impfstoff gibt, sollen die Stationen ihren Betrieb aufnehmen. An dieser Stelle finden Sie die Adressen der Zentren.

Telefonseelsorger haben mehr zu tun

Die Krise isoliert Menschen von gesellschaftlicher Teilhabe und schafft vor allem Gesprächsbedarf. Ehrenamtliche Telefonseelsorger haben in den vergangenen Wochen eine Zunahme der Anrufe verzeichnet. Sie schätzen, dass sich drei von vier Gesprächen um Corona drehen.

Corona-Hotline in Niedersachsen

Für Fragen zum Coronavirus hat das Land eine Telefon-Hotline geschaltet: Sie ist montags bis freitags zwischen 8 und 19 Uhr unter der Nummer (0511) 120 60 00 zu erreichen, am Sonnabend, Sonntag und an Feiertagen ist die Hotline jeweils von 10 bis 17 Uhr besetzt. Bürger erhielten dort allgemeine Informationen zum Coronavirus und seinen Folgen, hieß es aus dem Innenministerium. Wer glaubt, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sollte den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer 116 117 oder seinen Hausarzt kontaktieren. Der Arzt klärt dann am Telefon, ob es sich um einen Verdachtsfall handelt und trifft geeignete Maßnahmen. Wird eine Infektion nachgewiesen, muss der Patient in häusliche Quarantäne. Kontaktpersonen der erkrankten Person werden bei engem Kontakt ebenfalls zehn Tage zu Hause isoliert. Die wichtigsten Schutzmaßnahmen bleiben: regelmäßig Hände waschen und nicht in die Hand husten oder niesen.

