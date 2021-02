Corona: Niedersachsen braucht Geduld, hat aber einen Plan Stand: 02.02.2021 19:12 Uhr Welchen Verlauf das Infektionsgeschehen nimmt, ist vor allem aufgrund der Mutationen kaum vorhersehbar. Mit einem Diskussionspapier will Niedersachsen dennoch etwas mehr Planungssicherheit schaffen.

Die Landesregierung hat einen Stufenplan erarbeitet, der detailliert darlegt, wann welche Bereiche des öffentlichen Lebens öffnen können oder schließen müssen, welche Kontakte erlaubt sind und wie in Schulen und Kitas verfahren wird. Dabei geht es nach der Sieben-Tage-Inzidenz und zum Teil auch nach dem R-Wert, der beschreibt, wie viele weitere Personen ein Infizierter im Schnitt ansteckt. Der Entwurf umfasst sechs Stufen - vom "geringen Infektionsgeschehen" (Inzidenz unter 10) bis zum "eskalierenden Infektionsgeschehen" (Inzidenz über 200 oder R-Wert über 1,2).

Entscheidung nach Bund-Länder-Konferenz

Wie Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Dienstag mitteilte, wurden die Landtagsfraktionen unterrichtet, der Entwurf werde zudem an die Verbände und Akteure im Land verschickt. Weil will den Stufenplan in die nächsten Bund-Länder-Gespräche mitnehmen. Eine Überwindung der Pandemie sei im kommenden halben Jahr nicht zu erwarten, sagte Weil. "Das ist ein Plan, der beschreibt, wie es sein kann, wenn es besser wird und wenn es schlechter wird."

Impfen: Es bleibt ruckelig

Derweil nehmen in Niedersachsen nach und nach die Impfzentren ihren Betrieb auf und impfen die Personen der ersten Priorisierungsgruppe, die nicht in Senioren- oder Pflegeheimen leben. Man müsse davon ausgehen, dass die Impfkampagne in den kommenden Wochen ruckelig bleibt, sagte Weil. Im zweiten Quartal werde die Situation sich aber deutlich stabilisieren. Für das Ende des dritten Quartals geht der Ministerpräsident - ebenso wie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) - weiter davon aus, dass allen Impfwilligen auch ein Impfangebot gemacht werden kann. Am Montag hatten sich Bund und Länder zu einem Impfgipfel zusammengeschaltet. Dieser sei sehr sinnvoll gewesen, sagte Weil. Die Probleme der Pharmaunternehmen seien zum derzeitigen Zeitpunkt nachvollziehbar. Es werde jetzt aber großen Wert darauf gelegt, dass die Produktion der Impfstoffmengen systematisch hochgefahren wird. "Das ist uns zugesichert worden", betonte Weil.

Überlastete Internetseite und Telefon-Hotline

Am 28. Januar hatte das Land damit begonnen, Impftermine an ab 80-Jährige zu vergeben. Wie erwartet waren die Internetseite und die Telefon-Hotline überlastet. Das Telefonnetz sei mit 700.000 Anrufen in der ersten Stunde überfordert gewesen, sagte Sozialministerin Carola Reimann (SPD) im Landtag. Grundsätzlich habe das Prozedere aber funktioniert. Der limitierende Faktor bei der Impfkampagne sei bislang der Mangel an Impfstoff. "Ich kann den Ärger der Menschen verstehen, die derzeit darum kämpfen, einen Termin für eine Impfung zu erhalten", sagte Reimann am Dienstag. Sie bedauere, dass es bei der Terminvergabe am Anfang zu technischen Schwierigkeiten gekommen sei. Daraus habe man Konsequenzen gezogen und eine Reihe von Änderungen umgesetzt und auf den Weg gebracht.

Verschärfter Lockdown bis Mitte Februar

In Niedersachsen gelten bis zunächst 14. Februar verschärfte Regeln: In Super- und auf Wochenmärkten sowie im öffentlichen Nahverkehr müssen Menschen medizinische Masken tragen - etwa FFP2-Masken. Neben der verschärften Maskenpflicht gelten auch strengere Regeln für den Arbeitsplatz. So müssen Arbeitgeber ihren Mitarbeitern Homeoffice ermöglichen, "wenn keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen". Zudem gelten schärfere Regeln für Gottesdienste. Senioren- und Pflegeheim-Bewohner sollen besser geschützt werden.

Mehrzahl der Geschäfte geschlossen

Es ist nur noch ein Kontakt pro Haushalt erlaubt, Kitas bieten nur noch eine Notbetreuung an. Die meisten Geschäfte - mit Ausnahme der Läden für den täglichen Bedarf - sind bereits seit dem 16. Dezember geschlossen. Diese Regelung gilt deutschlandweit, um länderübergreifende Wanderungsbewegungen zum Einkaufen zu vermeiden. Darüber hinaus sind Friseure ebenso geschlossen wie Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe. Medizinisch notwendige Behandlungen wie zum Beispiel Physiotherapie bleiben möglich. Und: Hundesalons beziehungsweise Hundefriseure sind ebenfalls geöffnet.

Ärger um Schul-Regelungen

Der Corona-Kurs der Landesregierung sorgt unterdessen an den Grundschulen für Unruhe. Weil Eltern selbst entscheiden können, ob ihre Kinder zum Präsenzunterricht gehen, hätten die Schulen deutlich mehr Aufwand, kritisiert der Schulleitungsverband. Die Pädagogen müssten zwischen Wechselunterricht, Dauer-Distanzlernen und Notgruppen hin- und herspringen. Gleiches gilt für Abschlussklassen, die sich im sogenannten Szenario B - dem Wechselmodell - befinden. Die übrigen Schüler werden zu Hause unterrichtet. Beim Bund-Länder-Gipfel hatten sich die Teilnehmer ursprünglich auf eine grundsätzliche Schließung der Grundschulen geeinigt und dies "restriktiv" zu handhaben. "Eltern sind diejenigen, die für ihre Kinder die besten Entscheidungen treffen", sagte allerdings Ministerpräsident Stephan Weil.

