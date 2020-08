Stand: 27.08.2020 13:18 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona: Neuer Bußgeldkatalog gilt in Niedersachsen

In Niedersachsen ist heute der neue Corona-Bußgeldkatalog in Kraft getreten. Mindestens 100 Euro werden fällig, wenn jemand das Abstandsgebot in der Öffentlichkeit oder im Fitnessstudio missachtet, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Die gleiche Summe müssen auch Menschen bezahlen, die keine Maske an Orten tragen, wo sie vorgeschrieben ist - etwa in öffentlichen Verkehrsmitteln oder an Haltestellen. Wer kein Hygiene-Konzept für sein Geschäft hat oder wer das Konzept nicht umsetzt, der muss mindestens 1.000 Euro Strafe zahlen. Und bis zu 20.000 Euro muss zahlen, wer eine Messe oder einen Kongress veranstaltet.

Videos 02:17 Hallo Niedersachsen Corona Kompakt: Neue Vorgaben für Verkehrsbetriebe Hallo Niedersachsen Verkehrsbetriebe sollen die Maskenpflicht in Zukunft strenger überwachen. Außerdem: Weniger Bürokratie für kleine Unternehmen und Tourismusregionen ziehen Bilanz. Video (02:17 min)

Verstöße sollen einheitlich geahndet werden

Festsetzen sollen die Bußgelder die Polizei und die zuständigen Behörden in den Gemeinden und Landkreisen, also zum Beispiel die Ordnungsämter. Dabei sollen sie aber differenzieren. Sie sollen zum Beispiel bewerten, wie groß die Gefahr für die öffentliche Gesundheit durch den Verstoß war. Oder ob der Täter einen wirtschaftlichen Vorteil durch den Verstoß hatte. Insgesamt sollen die wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters bei der Höhe des Bußgeldes berücksichtigt werden und auch, ob der Täter die Corona-Vorgaben zum wiederholten Mal verletzt. Der Bußgeldkatalog soll dazu führen, dass solche Verstöße in den Gemeinden und Landkreisen Niedersachsens möglichst einheitlich geahndet werden, schreibt das Sozialministerium.

Vize-Krisenstabsleiterin nimmt Stellung

Am Freitag wird die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs der niedersächsischen Landesregierung, Claudia Schröder, in der Landespressekonferenz zum aktualisierten Bußgeldkatalog Stellung nehmen und kleinere Veränderungen in der Corona-Verordnung des Landes vorstellen. NDR.de überträgt die Veranstaltung ab 10.30 Uhr an dieser Stelle in einem Livestream.

Weitere Informationen Corona: Wieder mehr Infektionen in Niedersachsen Die Corona-Zahlen steigen weiter - unter anderem durch Reiserückkehrer. Die können künftig selbst einen Termin für einen Corona-Test ausmachen. Unterdessen steht das neue Schuljahr bevor. mehr Niedersachsen: 109 neue Corona-Infektionen Wie geht es Niedersachsen mit der Corona-Pandemie, was ist heute passiert? Hier finden Sie die aktuellen Zahlen und Nachrichten zu den Covid-19-Fällen im Land. mehr NDR Info Corona-Ticker: Mindestbußgeld für Maskenverweigerer NDR Info Bund und Länder haben sich offenbar darauf verständigt, bei Verstößen gegen die Maskenpflicht ein Mindestbußgeld zu erheben. Außerdem soll es Beschlüsse zu Großveranstaltungen und Privatfeiern geben. Mehr News im Live-Ticker. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.08.2020 | 13:00 Uhr