Corona: Neuer Bußgeldkatalog für Niedersachsen

In Niedersachsen ist am Donnerstag ein neuer Corona-Bußgeldkatalog in Kraft getreten. Die Missachtung der Abstandsregel in der Öffentlichkeit und das Nicht-Tragen einer Maske in öffentlichen Verkehrsmitteln oder an Haltestellen kosten jeweils mindestens 100 Euro. Festsetzen sollen die Bußgelder die Polizei und die zuständigen Behörden in den Gemeinden und Landkreisen, also zum Beispiel die Ordnungsämter.

Schule startet im (eingeschränkten) Regelbetrieb

Am Donnerstag hat in Niedersachsen nach den Sommerferien das neue Schuljahr begonnen. Rund 850.000 Schüler an den allgemeinbildenden Schulen sowie rund 250.000 Berufsschüler nahmen in voller Klassenstärke den Unterricht wieder auf - und das trotz zuletzt steigender Corona-Infektionszahlen. Im sogenannten eingeschränkten Regelbetrieb muss in festgelegten Gruppen das Abstandsgebot nicht mehr eingehalten werden. Bereits Anfang August waren die Kitas in NIedersachsen zu einem weitgehenden Regelbetrieb übergegangen.

Zahl der Infektionen steigt auch in Niedersachsen

Die Zahl der Corona-Infektionen steigt auch in Niedersachsen wieder an. Ein Teil der neuen Infektionen geht auf Reiserückkehrer zurück. Wer aus einem der vom Robert-Koch-Institut ausgewiesenen Risikogebiete nach Deutschland kommt, ist dazu verpflichtet, sich auf das Coronavirus testen zu lassen. In einigen Laboren in Niedersachsen kam es zu Teststaus.

Bundesliga (fast) ohne Fans bis Ende Oktober

Auf einem Bund-Länder-Gipfel in Berlin einigten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder darauf, dass Fußballstadien in Deutschland bis Ende Oktober für Fans weitgehend geschlossen bleiben. Offen blieb, ob nicht zumindest einige Hundert Fans zugelassen werden könnten. Dies soll eine Arbeitgsgruppe klären.

Erholt sich die Wirtschaft?

Die Produktion in der Papenburger Meyer Werft läuft nach sechswöchigem Produktionsstopp ab Montag wieder an. Der Infektionsschutz auf der Werft ist in dieser Zeit verstärkt worden: An den Eingängen wird die Körpertemperatur kontrolliert, es wurde ein mobiles Testzentrum aufgebaut. Die Norddeutsche Landesbank hat nach eigenen Angaben im ersten Halbjahr einen Gewinn von vier Millionen Euro gemacht.

Corona-Hotline in Niedersachsen

Für Fragen zum Coronavirus hat das Land eine Telefon-Hotline geschaltet: Sie ist montags bis freitags zwischen 8 und 18 Uhr unter der Nummer (0511) 120 60 00 zu erreichen, am Sonnabend jeweils von 10 bis 15 Uhr. Bürger erhielten dort allgemeine Informationen zum Coronavirus und seinen Folgen, hieß es aus dem Innenministerium, und würden bei Bedarf zu anderen Bereichen der Landesregierung vermittelt.

Fragen zu Corona nicht über den Notruf

Auf keinen Fall sollten Bürger bei Fragen zum Coronavirus die Notrufnummer 112 zu wählen, mahnen die Behörden. Diese sei ausschließlich für dringende Notfälle und dürfe nicht blockiert werden. Wer glaubt, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sollte den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer 116 117 oder seinen Hausarzt kontaktieren. Der Arzt klärt dann am Telefon, ob es sich um einen Verdachtsfall handelt und trifft geeignete Maßnahmen. Wird eine Infektion nachgewiesen, muss der Patient in häusliche Quarantäne. Kontaktpersonen der erkrankten Person werden bei engem Kontakt ebenfalls 14 Tage zu Hause isoliert. Die wichtigsten Schutzmaßnahmen bleiben: regelmäßig Hände waschen und nicht in die Hand husten oder niesen.

