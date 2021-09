Corona: Ministerin Behrens ist gegen baldigen "Freedom Day" Stand: 19.09.2021 15:20 Uhr Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) hat Forderungen nach der Aufhebung aller Corona-Beschränkungen zurückgewiesen. Ein solcher "Freedom Day" Ende Oktober wäre leichtsinnig.

"Wir müssen leider davon ausgehen, dass die Infektionszahlen in der kalten Jahreszeit, in der wir uns alle wieder vornehmlich drinnen aufhalten, wieder deutlich ansteigen werden", sagte Behrens der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Wir können heute noch nicht verlässlich vorhersagen, was das dann für die Belastung unseres Gesundheitssystems, insbesondere für unsere Krankenhäuser und deren Beschäftigte, bedeutet", warnte die SPD-Politikerin. Sie gehe davon aus, "dass wir spätestens im Frühjahr 2022 zur Normalität zurückkehren können". Allerdings sei es dafür unabdingbar, dass die Schutzimpfungen genug schwere Krankheitsverläufe und damit eine Überlastung des Gesundheitssystems verhinderten.

KBV-Chef Gassen fordert "Freedom Day"

Die Debatte angestoßen hatte der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen. In einem Interview mit der NOZ forderte er die Politik auf, sich Großbritannien zum Vorbild zu nehmen. Dort waren am 19. Juli die meisten Corona-Beschränkungen aufgehoben und der sogenannte Freedom Day gefeiert worden. Nötig sei eine klare Ansage der Politik mit dem Tenor "in sechs Wochen ist auch bei uns 'Freedom Day'", sagte er der Zeitung. Am 30. Oktober sollten alle Beschränkungen aufgehoben werden, so Gassen. Er würde darauf wetten, dass sich durch die Ankündigung eines solchen Tages dahin mindestens 70 Prozent der Menschen impfen lassen würden.

Gassen: "Kein Gesundheitsnotstand abzusehen"

Gassen verwies auf die Erfahrung, die man durch das Vorgehen in Großbritannien erhalten habe. "Dort ist das Gesundheitssystem nicht kollabiert. Das muss Mut machen, zumal das deutsche Gesundheitssystem deutlich leistungsfähiger als das britische ist und deutlich mehr Schwerkranke, die wir hoffentlich auch nicht haben werden, behandeln könnte", sagte der KBV-Chef. "Ohne die Ankündigung eines 'Freiheitstages' "werden wir uns endlos weiter durch diese Pandemie schleppen", betonte er. "Bei den Briten war das vielleicht noch wagemutig. Die Dänen sind dem Weg schon gefolgt. Auch dort ist kein Gesundheitsnotstand abzusehen. Also, worauf warten wir?"

Ärztekammer-Chefin: Impfkampagne muss verstärkt werden

Doch nicht nur Behrens, auch Fachkollegen von KBV-Chef Gassen kritisieren dessen Vorgehen. Niedersachsens Ärztekammer-Präsidentin Martina Wenker teilte der "NOZ" mit, dass es der ärztlichen Sorgfaltspflicht widerspreche, "quasi Wetten auf zukünftige Krankheitsverläufe abzuschließen. Wir sollten nun den in Deutschland eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen." Die Impfkampagne müsse verstärkt werden.

