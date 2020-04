Stand: 16.04.2020 11:03 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona: Meyer Werft drohen Kurzarbeit und Jobabbau

Die Meyer Werft in Papenburg steckt in der Corona-Krise - die größte Krise, die er je erlebt habe, sagte Werft Chef Bernhard Meyer in einer Videobotschaft auf der Homepage. Derzeit drohen erhebliche Einschnitte für die Belegschaft, kündigte der Werft-Chef an. "Wir müssen in allen Bereichen über Kurzarbeit, aber auch über den Abbau von Arbeitsplätzen nachdenken. Es werden einfach nicht mehr so viele Kreuzfahrtschiffe gebraucht", sagte Bernhard Meyer. Daher werde er die jährliche Produktion von drei auf zwei Schiffe reduzieren.

Videos 00:34 Kreuzfahrtschiff "Iona" passiert die Ems Überführung auf der Ems: Am Mittwochabend hat das 50. Kreuzfahrtschiff die Meyer Werft in Papenburg verlassen. Am Donnerstagmorgen hat die "Iona" das Emssperrwerk passiert. Video (00:34 min)

Bis 2023 keine neuen Aufträge?

Bis 2023 sei die Auftragslage gut. Einige Kunden hätten ihm allerdings bereits signalisiert, dass sie die bestellten Schiffe nicht mehr benötigten. Um Stornierungen zu verhindern werde die Produktion nun gestreckt. Meyer rechne zudem damit, dass es in den nächsten drei Jahren kein Neugeschäft gebe. Die Branche benötige zehn Jahre, um sich von der Krise zu erholen, so Meyer. Auf der 225 Jahre alten Werft sind rund 3.600 Menschen beschäftigt.

Geschäftsführung und Betriebsrat streiten vor Arbeitsgericht

Der Betriebsrat hatte sich bereits vor Tagen in Position gebracht und streitet mit der Geschäftsführung wegen der reduzierten Arbeit. Die Angelegenheit liegt derzeit vor dem Arbeitsgericht. Aus Seuchenschutzgründen hat das Unternehmen das Grundstück in Areale aufgeteilt, um in Corona-Zeiten die Abstandsregelungen im laufenden Betrieb einhalten zu können. Schichten wurden verkürzt, teilweise Heimarbeit beauftragt. Einen Vorschlag der Arbeitnehmervertretung, die Belegschaft zu teilen und wochenweise abwechselnd arbeiten zu lassen, lehnte die Geschäftsführung ab.

