Corona-Maßnahmen: Zoos hoffen auf Ausnahme-Regelung Stand: 30.10.2020 15:26 Uhr Bleiben Tierparks und Zoos in Niedersachsen trotz weiterer Corona-Maßnahmen auch in der kommenden Woche geöffnet? Die Betreiber haben Hoffnung.

Ob sie schließen müssen, entscheiden die Länder. Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel erlaube die Öffnung, andere Bundesländer hingegen nicht. Drauf verwies auch der Geschäftsführer des Osnabrücker Zoos, Andreas Busemann, am Freitag. Eine Sprecherin des Tierparks Nordhorn betonte, dass die Zoos Hygienekonzepte vorweisen könnten, die es möglich mache, die Parks Corona-konform zu besuchen. Es sei nicht nachvollziehbar, warum man nicht mit zehn Menschen in den Zoo gehen könne, sich aber mit derselben Anzahl zu Hause treffen dürfe. Auch in Hannover ist man in Sorge: "Insbesondere im Zoo laufen nahezu alle Kosten auch ohne Besucher weiter", sagte eine Sprecherin. Eine Schließung für den Monat November bedeute demnach Umsatzeinbußen von knapp einer Million Euro.

Bundeskanzlerin: 75 Prozent der Infektionen nicht nachvollziehbar

Laut Robert Koch-Institut (RKI) gehen zwar derzeit viele Fälle auf private Treffen und Gruppenveranstaltungen zurück, dies gelte aber nur für die Fälle, bei denen der Ursprung der Ansteckung bekannt ist. Für die Mehrzahl der aktuellen Fälle lässt sich die Infektionskette nicht nachvollziehen. Laut einer Aussage von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gelte dies mittlerweile für mehr 75 Prozent der Infektionen.

