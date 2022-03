Corona: Maskenpflicht im Unterricht fällt an Grundschulen weg Stand: 20.03.2022 11:39 Uhr Niedersachsen setzt die Lockerungen an Schulen wie geplant fort: Ab Montag müssen Grundschülerinnen und Grundschüler im Unterricht keine Maske mehr tragen. Zudem fallen weitere Einschränkungen weg.

Nach Angaben des Kultusministeriums fällt am Montag an allen Schulen auch die Kohortenregelung für feste Gruppen weg, durch die Kontakte reduziert wurden. In der Folge sollen wieder mehr unterrichtliche und außerunterrichtliche Angebote möglich sein, hieß es. Die bislang geltenden 3G-Auflagen für Schulveranstaltungen, darunter Elternabende, sowie Fortbildungen von Lehrkräften werden demnach ebenfalls gestrichen. Auch können wieder Angebote der beruflichen Orientierung und der Praxisbegleitung in vollem Umfang durchgeführt werden.

VIDEO: Tonne kündigt geplante Lockerungen für Schüler an (17.02.2022) (2 Min)

Tonne verteidigt Lockerungen

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hat den Wegfall der Maskenpflicht für Grundschüler am Sitzplatz zuvor verteidigt. Auch vor dem Hintergrund der hohen Corona-Zahlen sei dies eine "vertretbare und richtige Lockerung". Zudem verwies Tonne darauf, dass es sich um eine bundesweite Entwicklung an Grundschulen handelt. Auch wegen der Sprachentwicklung und nonverbaler Kommunikation sei der Schritt "wichtig und richtig".

Weitere Informationen Neue Corona-Verordnung gilt ab sofort - was ändert sich? Die Regeln orientieren sich am neuen Infektionsschutzgesetz des Bundes. Niedersachsen ändert bis zum 2. April wenig. (18.03.2022) mehr

Lehrerverband: Schulen "zur Durchseuchung freigegeben"

An dem Wegfall der Maskenpflicht an Grundschulen in vielen Bundesländern gibt es weiterhin Kritik: Dass die Maßnahme so schnell jetzt fällt - obwohl man sich mitten in der Omikron-Welle befindet, bereite ihm große Sorgen, sagte Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland". Die Schulen würden damit "zur Durchseuchung freigegeben". Ein zu schnelles Ende der Vorsichtsmaßnahmen nehme auch keine Rücksicht auf Kinder mit Vorerkrankungen und auf Familien mit Risikopersonen im Haushalt oder engeren Umfeld, so Meidinger. Zuvor hatten bereits die Grünen und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) die Lockerung kritisiert.

Weitere Lockerungen im Mai

Kultusminister Tonne hatte Mitte Februar einen Fahrplan für die Schulen vorgestellt. In einem ersten Schritt wurde Anfang März die Testpflicht von fünf auf drei Mal wöchentlich gesenkt. Der Fahrplan sieht vor, dass Anfang Mai die Maskenpflicht im Unterricht auch für die anderen Jahrgänge fallen soll.

Weitere Informationen Postleitzahl-Service: Corona-Daten für Ihre Region Sinken die Infektionszahlen weiter? Über die Webseite von NDR.de können Sie die aktuellen Corona-Zahlen für Ihre Region abrufen. Geben Sie einfach Ihre Postleitzahl ein. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.03.2022 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schule Infektion Coronavirus