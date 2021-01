Corona-Lockdown bis Ostern? Niedersachsen ist dagegen Stand: 15.01.2021 14:20 Uhr Wird der Lockdown weiter verschärft? Das werden Bund und Länder auf ihrem vorgezogenen Treffen am kommenden Dienstag besprechen. Grund für die Eile: Die Infektionszahlen sind weiterhin überaus hoch.

Dennoch wehre sich Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) dagegen, eine Fortdauer von Beschränkungen nun bereits bis Ostern zu beschließen. "Wenn die Inzidenzen heruntergehen, muss man darauf reagieren mit entsprechenden Lockerungen", sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Freitag in Hannover. In einem Medienbericht hatte Weil am Freitag seiner Hoffnung Ausdruck gegeben, dass beim nächsten Bund-Länder-Treffen auch über Lockerungen gesprochen werde. Entscheidend für die Dauer der Maßnahmen sei nicht das Datum, sondern die Inzidenz - also die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche.

Reimann plädiert für mehr Homeoffice

Die Situation sei besorgniserregend, sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann dem NDR Regionalmagazin "Hallo Niedersachsen". Die Kontakte müssten noch weniger werden. Reimann sieht einen Ansatz in der Arbeitswelt. "Mein Eindruck ist, dass das Homeoffice in der ersten Phase der Pandemie sehr viel intensiver genutzt worden ist - und das muss jetzt auch wieder passieren", so die SPD-Politikerin am Donnerstag.

Seibert zu Bund-Länder-Treffen: Es geht darum, "noch mehr" zu tun

Am Freitag wurde bekannt, dass Bund und Länder bereits am kommenden Dienstag über weitere Maßnahmen beraten wollen. Ursprünglich war das Treffen für den 25. Januar geplant. Regierungssprecher Steffen Seibert verwies auf die nach wie vor alarmierenden Infektionszahlen. Dazu komme das Risiko einer neuen Virus-Mutation. Es gehe darum, "noch mehr" zu tun, um die Infektionszahlen zu senken, sagte Seibert. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet, dass auch eine Ausweitung des Homeoffice Thema sein könnte.

"Lockdown", "Shutdown", "Exit" - Neues in der Alltagssprache "Lockdown", "Shutdown", "Exit"-Strategie - das Vokabular in der Corona-Pandemie ist bisweilen mit Anglizismen durchsetzt und transportiert neue Worte in die Alltagssprache. Nicht immer trifft die Übersetzung den Kern des Ursprungsbegriffs, erklärt Annette Klosa-Kückelhaus, Bereichsleiterin in der Abteilung Lexik am Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim.



"Lockdown", "Shutdown" und "Exit"

Die Begriffe sind dem Englischen entlehnt und bezeichnet einen Zustand der regionalen Isolation oder Eindämmung aus Sicherheitsaspekten (Lockdown) beziehungsweise die zeitlich nicht weiter definierte Schließung eines Geschäfts oder einer Fabrik (Shutdown). Der Begriff "Exit" ist die englische Bezeichnung für "Ausgang" oder "Notausgang". Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie bezeichnet "Exit" die Beendigung von "Lockdown"- oder "Shutdown"-Maßnahmen - also einen Ausweg aus dem gesellschaftlichen Stillstand.



Einführung in die Alltagssprache

Die Worte werden seit Ausbruch der Corona-Pandemie auf einen Zustand entlehnt, für den es im Deutschen ganze Sätze benötige, so Klosa-Kückelhaus: Das Herunterfahren beziehungsweise den Stillstand des privaten, öffentlichen und/oder wirtschaftlichen Lebens zur Eindämmung des Infektionsgeschehens. Bisher seien diese Verwendungen nur für die Corona-Pandemie zu beobachten. Um diese Bedeutungen allgemeinsprachlich zu verfestigen, bedürfe es der Verwendung in anderen Kontexten.

