Corona-Lockdown: Lange Schlangen in den Innenstädten Stand: 14.12.2020 19:45 Uhr Der Lockdown ab Mittwoch und die Schließung des Einzelhandels hat am Montag noch einmal viele Menschen in die Innenstädte getrieben. Mancherorts bildeten sich lange Schlangen vor den Geschäften.

In Hannover waren viele Leute unterwegs, vor manchen Geschäften mussten Menschen warten, bis sie hinein durften. Rund 7.000 Menschen pro Stunde seien es in der Haupteinkaufsstraße gewesen, sagt Martin Prenzler, Chef der City-Gemeinschaft Hannover, gegenüber NDR 1 Niedersachsen. Der Montag lief damit etwa wie ein umsatzstarker Sonnabend, sagte Prenzler am Nachmittag.

Hannover: Polizei kontrolliert in der City

Die Polizei fuhr mit mehreren Einsatzwagen durch die Fußgängerzone und kontrollierte unter anderem die Einhaltung der Maskenpflicht. "Wir sprechen die Bürger an und weisen sie darauf hin", sagte ein Polizeisprecher. "Wir beurteilen fortwährend die Lage." Die Polizei zeigt in Hannovers Innenstadt seit längerem erhöhte Präsenz, um die Einhaltung der Corona-Regeln sicherzustellen.

Verstärkung durch mehr Personal

Die Einzelhändler wollen laut Prenzler für die verbleibende Zeit - wo immer es möglich ist - zusätzliches Personal organisieren. Inhabergeführte Läden würden vermutlich über die normalen Geschäftszeiten hinaus geöffnet bleiben. Bereits am Sonnabend waren die Geschäfte in Hannovers Innenstadt merklich voller als in den Wochen zuvor - trotz dramatisch hoher Corona-Zahlen.

Rabatte, Rabatte

Bereits am Montagvormittag hatten sich auch vor Geschäften in anderen niedersächsischen Städten lange Schlangen gebildet - befeuert etwa durch Rabatt-Aktionen. So warb eine Modekette auf einer kompletten Seite einer Lokalzeitung in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) für großen Nachlass auf ihr gesamtes Sortiment.

"Sehr zielstrebig und zügig unterwegs"

In den Göttinger Einkaufsstraßen waren ebenfalls viele Menschen unterwegs. "Es ist voll, aber es ist nicht so, dass die Stadt aus den Nähten platzt", sagte ein Passant. "Die Menschen sind sehr zielstrebig und zügig unterwegs", sagte die Geschäftsführerin von "Pro City" Göttingen, Elisabeth von Alvensleben. "Es sind erstaunlich viele. Vor manchen Geschäften gibt es Warteschlangen."

Manche Läden bleiben länger offen

Ähnlich war es in Oldenburg. Vor manchen Läden standen die Menschen an, wie Friederike Töbelmann von der Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH sagte. Gedränge gab es demnach nicht. "Viele Händler haben angekündigt, ihre Öffnungszeiten auszuweiten", so Töbelmann.

In Emden, Leer, Aurich und Norden sollen an den Tagen vor dem Lockdown die Geschäfte bis 21 Uhr geöffnet bleiben. Uelzens Bürgermeister Jürgen Markwardt (parteilos) und die Samtgemeinde-Bürgermeister im Landkreis appellierten an die Händler, ihre Läden länger zu öffnen. Der Handelsverband Harz-Heide geht allerdings nicht davon aus, dass längere Öffnungszeiten die Besucherströme entzerren können.

Ansturm auf Drogerien - Friseursalons ausgebucht

Doch es sind nicht nur die Weihnachts-Shopper, die für volle Läden sorgen. Offenbar sind einige Kunden auch verunsichert, wo sie ab Mittwoch noch einkaufen können und wo nicht. So waren in Emden Montagmorgen die Parkplätze vieler Supermärkte überfüllt, in Osnabrück gab es einen Ansturm auf Drogerien, im Ammerland auf Weihnachtsbäume. Dass Supermärkte, Drogerien, Apotheken, Optiker und Hörgeräte-Akustiker auch nach Dienstagabend noch öffnen dürfen, hatte sich anscheinend noch nicht überall herumgesprochen.

Friseur in Lüneburg: "Solange auf, bis der letzte Kunde geht"

Auch Weihnachtsbäume müssen nicht unbedingt jetzt schon in den Wohnungen vor sich hinnadeln, denn auch die dürfen weiterhin verkauft werden. Schließen müssen ab Dienstagabend allerdings die Friseure. Viele konnten schon am Montagvormittag keine freien Termine vergeben. Ein Friseur in der Innenstadt von Lüneburg sagte NDR 1 Niedersachsen: "Wir haben heute so lange auf, bis der letzte Kunde geht."

Auch Baumärkte werden geschlossen

Von den bevorstehenden Ladenschließungen sind in Niedersachsen auch die Baumärkte betroffen. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur soll allerdings im Handel das Abholen von online bestellter Ware möglich sein. Einzelheiten soll die neue Corona-Verordnung regeln, die voraussichtlich am Dienstag vorgestellt wird.

Einige Länder brauchen Zeit für Umsetzung

Dass Bund und Länder nach ihrer Krisen-Konferenz am Sonntag den Lockdown nicht schon für Montag beschlossen haben, erklärte Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) damit, dass einige Bundesländer die Zeit noch bräuchten. Hintergrund ist, dass dort noch die Länderparlamente in die Entscheidung zu den neuen Corona-Regeln eingebunden sind. Im ARD Extra mahnte er am Sonntagabend an, dass die Innenstädte nicht zu voll werden dürften. Die Corona-Infektionszahlen seien so hoch, dass Kontakte schon jetzt reduziert werden müssten, sagte Braun.

