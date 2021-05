Corona: Landkreis Diepholz fürchtet Impfstoff-Lücke Stand: 11.05.2021 17:02 Uhr Der Landkreis Diepholz befürchtet, dass in den kommenden beiden Wochen vom Impfzentrum in Bassum keine weiteren Bürger zu ihrer ersten Corona-Impfung mit Biontech eingeladen werden können.

Grund sei, dass der dafür notwendige Impfstoff nicht geliefert werde. In der vergangenen Woche habe der Landkreis statt der versprochenen 6.500 nur 4.000 Impfdosen erhalten, sagt Landrat Cord Bockhop (CDU). Er warnte deshalb am Dienstag vor einer Impflücke, falls jetzt sogar Impfberechtigten mit Termin abgesagt werden müsse, während gleichzeitig an anderen Stellen Menschen mit weniger hoher Priorität geimpft würden, wie jetzt in den fünf Modellprojekten mit Betriebsärzten.

Videos 6 Min Corona-Ausbruch auf Spargelhof im Landkreis Diepholz Sind alltägliche Nachlässigkeiten die Ursache? Ein Gespräch mit Tobias Welte von der MHH über prekäre Lebensverhältnisse. 6 Min

15.000 Menschen im Landkreis Diepholz auf der Warteliste

Außerdem kritisierte Bockhop, dass von Land und Bund immer mehr Personen aufgefordert würden, sich zum Impfen zu melden. Dabei seien zurzeit allein im Landkreis Diepholz 15.000 Bürger auf der Warteliste. Dies könne kaum abgearbeitet werden und führe dazu, dass Erwartungen enttäuscht würden, sagte Bockhop.

Ausbruch treibt Inzidenz nach oben

Nach einem Ausbruch auf dem bundesweit größten Spargelhof in Kirchdorf im Landkreis Diepholz ist die Sieben-Tages-Inzidenz in den vergangenen Tagen in die Höhe geschnellt. Von rund 1.000 Beschäftigten wurden rund 130 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Im Landkreis Diepholz gilt wegen der Inzidenz von aktuell 107,3 eine Ausgangssperre.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.05.2021 | 06:30 Uhr