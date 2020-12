Corona: Landesregierung informiert über Impf-Vorbereitungen Stand: 22.12.2020 09:01 Uhr In der wöchentlichen Corona-Pressekonferenz der Landesregierung geht es heute um den Stand der Impf-Vorbereitungen in Niedersachsen. NDR.de überträgt ab 13 Uhr an dieser Stelle live.

Die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs, Claudia Schröder, wird wieder Rede und Antwort stehen. Gestern hatte die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) die Zulassung des Impfstoffs des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer empfohlen. Am Abend gab dann auch die EU-Kommission zusammen mit den Mitgliedsstaaten grünes Licht für die Marktzulassung.

Impfstoff reicht zunächst für 20.000 Niedersachsen

Am 27. Dezember sollen die ersten Menschen in Deutschland geimpft werden. Für Niedersachsen stehen nach Angaben des Landes zunächst 40.000 Dosen zur Verfügung, mit denen 20.000 Menschen geimpft werden können. Denn damit der Impfstoff seine Schutzwirkung voll entfalten kann, sind zwei Dosen pro Person nötig. Laut dem Impfplan der Landesregierung sollen als erstes Bewohner sowie Personal von Pflegeeinrichtungen geimpft werden. Dafür sollen mobile Teams in die jeweilige Einrichtung kommen.

