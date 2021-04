Corona: Land erwartet "zweiten Baustein" der Impfkampagne Stand: 06.04.2021 17:41 Uhr Nimmt Niedersachsen bei der Corona-Impfung jetzt Fahrt auf? Am Mittwoch steigen mehr als 9.000 Haus- und Fachärzte in die Impfkampagne des Landes ein. Betriebsärzte sollen in rund vier Wochen folgen.

Niedersachsens Sozial- und Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) sieht im Impfstart in Arzt-Praxen ab Mittwoch einen Meilenstein. "Ich freue mich sehr, dass wir mit dem zweiten Baustein der Impfkampagne, den Haus- und Allgemeinmedizinern, einen sehr starken Partner haben", sagte Behrens am Dienstag auf der wöchentlichen Landespressekonferenz. Die Medizinerinnen und Mediziner versorgten sich selbst mit Impfstoff über Apotheken. Zu Beginn würden pro Praxis und Woche zwischen 20 und 50 Dosen zur Verfügung stehen. Bis auf Weiteres hielten sie sich an die Priorisierungsvorgaben des Bundes. Ab Mitte April seien deutlich höhere Lieferungen zu erwarten.

Ministerpräsident Weil sieht Laschets "Brücken-Lockdown" kritisch

Derweil äußerte sich Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) kritisch zu dem Vorstoß aus Nordrhein-Westfalen, einen sogenannten Brücken-Lockdown einzuführen. "Vor Ostern hat Aktionismus bei vielen Menschen für einen Vertrauensverlust gesorgt - nach Ostern dürfen wir diesen Fehler nicht wiederholen", sagte Landeschef Weil am Dienstag gegenüber dem NDR in Niedersachsen. Armin Laschet, CDU-Parteichef und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, hatte am Osterwochenende den Vorschlag gemacht, mit einem "Brücken-Lockdown" die 7-Tage-Inzidenz bundesweit in einem Zeitraum von zwei bis drei Wochen unter 100 zu drücken.

Modellkommunen: Samtgemeinde Elbtalaue vorerst raus

Am Dienstag waren auch die sogenannten Modellkommunen Thema. Hier sei ein Start bei den meisten Teilnehmenden vor dem 12. April nicht zu erwarten. Die Städte müssten noch diverse Fragen klären beziehungsweise Anforderungen nachbessern. Vorerst nicht mehr im Kreis der ursprünglich 14 ausgewählten Kommunen ist die Samtgemeinde Elbtalaue (Landkreis Lüchow-Dannenberg). Die Samtgemeinde hänge bei der digitalen Kontaktnachverfolgung zu weit hinterher. Bürgermeister Jürgen Meyer (parteilos) sagte, das Gesundheitsamt des Landkreises müsse noch an die Luca-App angeschlossen werden. Er rechne mit einem Beginn des Modellversuchs zum 18. April.

Ohne negativen Test keine Teilnahme am Unterricht

In Niedersachsens Schulen geht es mit Selbsttests nach den Osterferien weiter: Niedersachsens Kultusminister Grant Henrik Tonne (SPD) will, dass sich Schülerinnen, Schüler und Schulpersonal ab dem 13. April bei Präsenz zweimal in der Woche testen. "Getestet wird selbst. Und getestet wird zu Hause - für alle Beteiligten", sagte der Minister in der vergangenen Woche. Alle anderen Maßnahmen in den Schulen und Klassenräumen blieben bestehen. Die verpflichtenden Selbsttests dienten dazu, die Sicherheit an den Einrichtungen zu erhöhen. "Ohne negatives Testergebnis können Schülerinnen und Schüler nicht am Präsenzunterricht teilnehmen - das gilt auch für Angebote der Notbetreuung", so Tonne weiter.

In vielen Städten gilt die Ausgangssperre

Inzwischen haben viele Landkreise und Städte wegen hoher Corona-Inzidenzen nächtliche Ausgangssperren angeordnet. Bewohnende einer Kommune mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 150 und mehr dürfen demnach ihr Grundstück zwischen 21 und 5 Uhr nur noch aus triftigen Gründen verlassen. In der Region Hannover gilt eine Sonderregelung, die den Beginn der Ausgangssperre ab 22 Uhr festlegt. Grundsätzlich können die Kommunen selbst weitere Verschärfungen beschließen, wie etwa Maskenpflicht im Auto oder Betretungsverbote für öffentliche Plätze. Landkreise und kreisfreie Städte können ab einer Inzidenz von 100 Ausgangssperren verhängen.

Dritte Welle brechen oder abflachen

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte die Bürgerinnen und Bürger vor Ostern eindringlich dazu aufgerufen, Kontakte auch über die Feiertage zu meiden. Das öffentliche Leben in Niedersachsen müsse in den nächsten zehn bis 14 Tagen "soweit wie irgend möglich" heruntergefahren werden. Nur dann bestehe die Chance, die dritte Corona-Infektionswelle zu brechen oder wenigstens abzuflachen. "In den nächsten Tagen müssen wir alles tun, um die stark ansteigenden Infektionszahlen deutlich abzubremsen", erklärte Weil. Laut der neuen Corona-Verordnung vom 29. März waren über Ostern auch tagsüber "Ansammlungen", also Treffen von vielen Personen in der Öffentlichkeit, verboten. Diese Regelung galt unabhängig von der Sieben-Tage-Inzidenz vor Ort. Spaziergänge waren zwar möglich, doch Polizei und Ordnungsämter verstärkten ihre Kontrollen an beliebten Ausflugszielen.

