Corona: Lage in Niedersachsens Kliniken weiter angespannt Stand: 27.04.2021 14:37 Uhr Trotz der fortschreitenden Corona-Impfkampagne hat sich die Situation auf den Intensivstationen weiter verschärft. Eine Aufhebung der Impfpriorisierung ist laut Krisenstab derzeit noch nicht geplant.

Nach Angaben von Krisenstabsleiter Heiger Scholz liegen derzeit landesweit 322 Menschen mit Corona-Infektionen auf der Intensivstation. Das ist eine Person mehr als vor einer Woche. 228 der Betroffenen müssen beatmet werden. Hier ist ein Anstieg von zwölf Patientinnen und Patienten zu verzeichnen. Laut Scholz sind immer häufiger auch Jüngere betroffen. Insgesamt müssen aktuell 1.083 Menschen in Kliniken behandelt werden.

Noch keine Aufhebung der Impfpriorisierung

Auf einen konkreten Termin für die Freigabe der Corona-Impfungen ohne Altersbeschränkung wollte sich Scholz in der Landespressekonferenz noch nicht festlegen. Allein in der seit Montag impfberechtigten Altersgruppe zwischen 60 und 70 gebe es in Niedersachsen mehr als eine Million Menschen, betonte der Krisenstabsleiter. Von daher sei es für konkrete Aussagen noch zu früh.

Impfungen in Niedersachsen jetzt im Bundesdurchschnitt

Zum Start der Terminanmeldung für die über 60-Jährigen am Montag sei die Hotline zwar zeitweise überlastet gewesen. Einige Interessenten hätten aber bereits direkt einen Termin für die Erst- und Zweitimpfung reservieren können, so Scholz. Er selber habe bereits für Ende dieser Woche einen Termin für seine Erstimpfung mit AstraZeneca bekommen. Auf der Warteliste für eine Impfung befanden sich am Dienstag landesweit insgesamt 480.300 Menschen. Allein in der vergangenen Woche sind in Niedersachsen 260.000 Impfungen verabreicht worden. Laut Scholz habe das Land damit zum Bundesdurchschnitt aufschließen können.

Noch keine konkrete Aussage zum Sommer-Tourismus

Ob und in welcher Form in diesem Sommer Urlaubsreisen und sonstige Tourismusangebote möglich sein werden, wollten die Vertreter der Landesregierung noch nicht sagen. "Wir können leider nicht in eine Glaskugel schauen", sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen. "Abhängig vom Verlauf der Pandemie und den Impfungen sind wir aber zuversichtlich, dass es Möglichkeiten geben wird." Mögliche Lockerungen sollen aber nicht nur von den Impfungen, sondern auch von Tests abhängig gemacht werden, so Pörksen. Schließlich hätten viele Menschen noch gar nicht die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Auch Kinder, für die noch kein Impfstoff zugelassen ist, wären sonst benachteiligt.

