Corona-Lage in Niedersachsen verschlechtert sich etwas Stand: 21.10.2021 20:59 Uhr In Niedersachsen steigt die Zahl der Neuaufnahmen von Covid-19-Kranken in Kliniken - allerdings nur leicht. Die Sieben-Tage-Inzidenz hingegen ist vielerorts zuletzt gestiegen. Das hat in einigen Landkreisen Folgen.

Wegen der steigenden Zahl an nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen gilt in den Landkreisen Harburg und Osnabrück von Sonnabend an wieder die 3G-Regel, beispielsweise in Restaurants, Fitnessstudios oder beim Friseur. Wer dort hin möchte, muss vollständig geimpft, genesen oder negativ getestet sein. Maßgeblich für die strengeren Regeln ist, dass die 7-Tage-Inzidenz fünf Tage in Folge über 50 liegt. In den Landkreisen Stade und Gifhorn gelten bereits seit Donnerstag wieder verschärfte Regeln.

Videos 3 Min Corona: Kritik an FDP für Forderung von "Freedom Day" Stefan Birkner will das Ende aller Corona-Maßnahmen. Grüne, SPD und CDU finden die Idee waghalsig. (13.10.2021) 3 Min

Hin und Her in der Region Hannover

Auch in der Region Hannover müssen Menschen beim Restaurant- oder Kinobesuch ab Sonnabend wieder die 3G-Regel beachten. Dort waren die Maßnahmen erst in der vergangenen Woche gelockert worden. Die Gesundheitsdezernentin der Region Hannover, Cora Hermenau, empfahl der Gastronomie- und Sportbranche daher, generell einfach bei 3G zu bleiben.

Mehr Covid-Neuaufnahmen, steigende Inzidenz

Die Zahl der Neuaufnahmen von Covid-19-Kranken in Niedersachsens Kliniken binnen einer Woche lag am Donnerstag bei 2,4 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 2,3). Dieser Wert, die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz, ist für die Gesundheitsbehörden und Kommunen der wichtigste Indikator zum Bewerten der Pandemie-Lage. Die allgemeine Sieben-Tage-Inzidenz stieg in Niedersachsen laut Robert-Koch-Institut deutlicher. Sie lag am Donnerstag bei 54,4 (Vortag: 50,7). Fachleute gehen davon aus, dass die Fallzahlen weiter steigen - weil sich die Menschen wieder mehr in Innenräumen treffen und demnächst viele aus den Herbstferien zurückkehren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.10.2021 | 19:00 Uhr