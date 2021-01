Corona-Lage auch 2021 ernst - doch der Blick geht nach vorne Stand: 01.01.2021 19:37 Uhr Zum Jahresanfang hat Niedersachsen eine traurige Marke überschritten: Mehr als 2.000 Menschen sind bereits mit dem Coronavirus gestorben. Zugleich nehmen die Impfungen Fahrt auf.

Zwölf weitere Todesfälle hat das Landesgesundheitsamt am Neujahrstag gemeldet. Damit sind seit Beginn der Pandemie landesweit 2.005 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben. Verlässliche Zahlen werden indes erst wieder in der kommenden Woche vorliegen: Über die Feiertage und den Jahreswechsel haben die Gesundheitsämter ihre Werte nur unregelmäßig übermittelt.

Videos 5 Min Durch Impfungen mit Hoffnung ins neue Jahr Der Beginn der Impfungen eröffne neue Perspektiven, sagt Ministerpräsident Weil in seiner Neujahrsansprache. 5 Min

Jahresbeginn mit hohen Zahlen, Lockdown - und Impfungen

Klar ist aber schon jetzt: Die Zahlen sind immer noch sehr hoch. Dass der sogenannte Lockdown wie ursprünglich angepeilt am 10. Januar endet, gilt als unwahrscheinlich - die Diskussion darüber läuft. Während 2020 wohl als "Corona-Jahr" in die Geschichte eingeht, wird auch 2021 noch stark von der Pandemie geprägt sein. Doch der Kampf gegen das Virus geht jetzt immerhin ganz aktiv voran: Die Impfungen haben begonnen.

Mehr als 3.000 Impfungen in sechs Tagen

3.566 Menschen sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts in Niedersachsen bereits geimpft worden. Gestartet waren die Impfungen am 27. Dezember in den Landkreisen Cloppenburg und Osnabrück, die Grafschaft Bentheim folgte. Die ersten Dosen wurden zudem inzwischen in der Stadt Osnabrück und der Region Hannover verabreicht, ebenso wie in Braunschweig und den Landkreisen Nienburg, Lüneburg, Harburg und Rotenburg (Wümme).

Vorwärts mit Geduld

Mit der neuen Woche sollen weitere Landkreise hinzukommen. Bremsender Faktor ist zurzeit allerdings der Impfstoff selbst: Er wird noch nicht in den Mengen geliefert, die angekündigt waren. So muss Niedersachsen auf eingeplante 63.000 Dosen am 4. Januar verzichten. Erst am 8. Januar soll wieder geliefert werden. Auch wenn man es sich anders gewünscht hätte: Dass es zu Beginn einer globalen Impfkampagne auch ruckelt, kann nicht wirklich verwundern. Die Devise für den Jahresbeginn lautet: Vorwärts - mit viel Geduld.

