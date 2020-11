Corona: Kritik an verschärften Regeln für Geschäfte Stand: 27.11.2020 07:54 Uhr Der Einzelhandel in Niedersachsen kritisiert die beschlossenen verschärften Corona-Regeln für Läden und Geschäfte. Supermärkte haben Sorge, die hohe Nachfrage nicht mehr bedienen zu können.

Vor allem hadert der Hauptgeschäftsführer des Einzelhandelsverbandes Niedersachsen, Mark Alexander Krack, mit den neuen Aufenthaltsregeln in großen Läden. Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche dürfen künftig im Vergleich zu kleineren Läden nur noch halb so viele Kunden hineinlassen. Das sei schwer verständlich, sagte Krack. Denn in größeren Geschäften würden sich die Menschen schließlich besser verteilen.

Probleme im Weihnachtsgeschäft erwartet

Während die meisten Innenstadt-Händler momentan über zu wenige Kunden klagen, haben Supermarktbetreiber ganz andere Sorgen. Edeka-Chef Markus Mosa warnt: Durch die deutlich begrenztere Kundenzahl ab 800 Quadratmetern Verkaufsfläche lasse sich die hohe Nachfrage gerade im Weihnachtsgeschäft so nicht mehr bedienen.

Auf die strengeren Corona-Regeln hatten sich am Mittwoch die 16 Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei ihrer Videokonferenz nach mehrstündigen Beratungen geeinigt.

