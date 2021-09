Corona-Krisenstab sieht gute Entwicklung in Niedersachsen Stand: 28.09.2021 13:57 Uhr Niedersachsens Corona-Krisenstab zeigt sich angesichts des Infektionsgeschehens optimistisch. Bei der Inzidenz habe man eine gute Tendenz, die seit geraumer Zeit anhalte, sagte Claudia Schröder.

Laut der stellvertretenden Leiterin des Krisenstabs lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag im Landesdurchschnitt bei 45,2. Niedersachsen habe zudem eine "gute Verteilung", so Schröder. Kein Landkreis und keine größere Stadt komme derzeit auf eine Inzidenz von größer als 100. Zudem bewegten sich etwas mehr als Hälfte der Kommunen unter dem Wert von 35. Den größten Anteil am Infektionsgeschehen habe die Gruppe der jungen Erwachsenen. 57 Prozent der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen seien bei 12- bis 59-Jährigen festgestellt worden.

Hospitalisierung "weit weg von Warnstufen"

Auch bei der Belegung der Intensivstationen mit Corona-Patienten (4,6 Prozent) und bei dem neuen Leitindikator, dem Hospitalisierungwert, sei die Entwicklung rückläufig. Der aktuelle Wert von 2,8 sei "absolut im grünen Bereich" und "weit weg von Warnstufen", so Schröder. Die erste Warnstufe greift in Niedersachsen ab einem Hospitalisierungswert von mehr als 6,0. Die Aufwertung dieses Faktors erfolgte in der vor einer Woche vorgestellten Corona-Verordnung.

Enormer Zuspruch in Impfkampagne bei 12- bis 17-Jährigen

Auch bei der Impfquote gebe es Fortschritte. 81,3 Prozent der Niedersachsen ab 18 Jahren hätten mittlerweile eine Erstimpfung, 77,0 Prozent hätten alle notwendigen Dosen erhalten. "Das ist ein Riesenschritt", sagte Schröder. Im Bereich der 12- bis 17-Jährigen gebe es einen enormen Zuspruch. Knapp die Hälfte dieser Altersgruppe sei einfach geimpft (48,4 Prozent).

