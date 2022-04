Corona-Krisenstab informiert - zum vorerst letzten Mal Stand: 25.04.2022 11:01 Uhr Viele Corona-Regeln sind aufgehoben, eine Art normaler Alltag mit Corona stellt sich ein. Am Dienstag äußert sich Niedersachsens Krisenstab zum vorerst letzten Mal zur aktuellen Lage.

Neben den aktuellen Zahlen zur Sieben-Tage-Inzidenz, Hospitalisierung und Intensivbettenbelegung könnte es in der Pressekonferenz (PK) am Dienstag auch um eine erste Bilanz nach dem Schulstart gehen. Nach Angaben des Kultusministeriums vom Freitag haben etwa 3.200 Kinder und Jugendliche wegen positiver Corona-Tests den Schulbeginn nach den Osterferien verpasst. Auch seien rund 1.000 Schulbeschäftigte aus diesem Grund ausgefallen. NDR.de zeigt die Pressekonferenz ab 13 Uhr live.

Wie geht es im Sommer weiter?

Außerdem könnte es in der PK mit Krisenstabsleiter Heiger Scholz oder seiner Stellvertreterin Claudia Schröder um einen Ausblick auf den Sommer und das weitere Corona-Monitoring gehen. Für den Herbst strebt die Landesregierung an, allen Niedersachsen eine vierte Impfung zu ermöglichen - ob mit einem angepassten Omikron-Impfstoff oder dem bisher verwendeten, ist derzeit noch unklar. Die Quote der Erstimpfung steigt unterdessen seit Wochen fast gar nicht mehr, wie der Krisenstab in den vergangenen PKs berichtete. Die mobilen Impfteams sollen dennoch bis zum Herbst bestehen bleiben, um dann die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte bei der angestrebten Viert-Impfung zu unterstützen.

