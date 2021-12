Corona: Krisenstab informiert zum letzten Mal im Jahr 2021 Stand: 29.12.2021 16:21 Uhr Wie geht es 2022 mit der Impfkampagne in Niedersachsen weiter? Welche Maßnahmen werden gegen die Omikron-Variante getroffen? Am Donnerstag informiert der Krisenstab. NDR.de überträgt ab 13.30 Uhr live.

Das Landesgesundheitsamt geht inzwischen davon aus, dass die Omikron-Variante des Coronavirus in vier bis fünf Wochen die dominierende Variante im Land sein wird. Wie das Land weiter mit dieser Herausforderung umgehen will, dürfte ein Thema der Pressekonferenz am Donnerstag sein. Über den Stand des Infektionsgeschehens im Land werden Heiger Scholz, Leiter des Corona-Krisenstabs der Landesregierung, und Fabian Feil, Leiter des Landesgesundheitsamts, informieren. Zudem beantworten Regierungssprecherin Anke Pörksen und auch der Präsident des Landespolizeipräsidiums, Axel Brockmann, Fragen der Journalistinnen und Journalisten. Die Proteste gegen die Corona-Regeln, deren Radikalisierung befürchtet wird, könnten daher auch Thema sein.

