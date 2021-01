Corona-Krisenstab informiert über die Pandemie-Entwicklung Stand: 11.01.2021 21:19 Uhr Am Dienstag informiert der Krisenstab der niedersächsischen Landesregierung ab 13 Uhr über die Entwicklung der Pandemie.

Wie entwickelt sich dasInfektionsgeschehen in Niedersachsen? Wie kommen die mobilen Teams mit dem Impfen in Alten- und Pflegeheimen voran? Diese und weitere Fragen sind Thema in der wöchentlichen Pressekonferenz des Corona-Krisenstabs. NDR.de überträgt die Pressekonferenz ab 13 Uhr live im Videostream.

Nächtliche Ausgangssperre im Landkreis Gifhorn

Ab Dienstag gilt im Landkreis Gifhorn wegen hoher Inzidenzzahlen bis mindestens Ende des Monats eine nächtliche Ausgangssperre. Zudem plant der Kreis eine weitere Einschränkung der Kontakte. Diese sollen ausschließlich auf den eigenen Haushalt begrenzt werden. Derweil ist am Montag die erste Lieferung des Moderna-Impfstoffs im neuen Zentrallager in Quakenbrück angekommen. Von dort aus werden die Impfdosen über die Republik verteilt.

