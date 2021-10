Corona-Krisenstab informiert über Lage in Niedersachsen Stand: 26.10.2021 06:33 Uhr Welche Grundlage gilt künftig für Corona-Regeln? Wie geht es nach den Herbstferien an Schulen weiter? NDR.de überträgt die wöchentliche Pressekonferenz des Krisenstabs um 13 Uhr live im Videostream.

Als Leiter des Corona-Krisenstabs informiert in der Regel Staatssekretär Heiger Scholz beziehungsweise seine Stellvertreterin Claudia Schröder über die Situation in Niedersachsen. Je nach aktuellen Entwicklungen äußern sich in der Veranstaltung auch Kabinettsmitglieder wie Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) und Kultusminister Grant-Hendrik Tonne (SPD).

Was wird aus Rechtsgrundlage für Corona-Verordnung?

Neben der Entwicklung wichtiger Corona-Parameter im Land könnte es in der Pressekonferenz auch um eine neue Rechtsgrundlage für die Corona-Verordnung gehen. Nachdem sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für das Auslaufen der "epidemischen Lage von nationaler Tragweite" ausgesprochen hatte, wird das Thema bundesweit diskutiert. Behrens hatte sich angesichts des bevorstehenden Winters dagegen positioniert. Ein weiteres Thema könnte der Schulbeginn in Niedersachsen am 1. November sein. Das Landesgesundheitsamt rechnet nach den Herbstferien - wie auch im vergangenen Jahr - mit steigenden Infektionszahlen.

