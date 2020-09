Stand: 10.09.2020 08:02 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona-Krise kostet Niedersachsen Steuereinnahmen

In der Corona-Krise verzeichnet das Land Niedersachsen weniger Steuereinnahmen. Wie das niedersächsische Finanzministerium mitteilte, habe das Land im Zeitraum Januar bis August 18,5 Milliarden Euro eingenommen - ein Minus von rund 5,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. "Der weltweite Wirtschaftseinbruch infolge der Corona-Pandemie führt zu Steuerausfällen auf allen staatlichen Ebenen in einem bisher nicht vorgekommenen Ausmaß", sagte Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU). Heute geben Steuerschätzer in Berlin die Ergebnisse einer außerordentlichen Prognose für die Einnahmen von Bund, Ländern und Kommunen bekannt.

Steuer-Minus von 3,4 Milliarden Euro für's gesamte Jahr?

Für das Jahr 2020 hatte eine Steuerschätzung im Mai für Niedersachsen ein Minus von rund 3,4 Milliarden Euro gegenüber den erwarteten Einnahmen vor der Corona-Krise vorhergesagt. Die Mindereinnahmen aus dem Zeitraum Januar bis August bewegten sich laut Ministerium in diesem Rahmen. "Es bleibt abzuwarten, ob die aktuelle Steuerschätzung die Ergebnisse der Mai-Schätzungen bestätigen", so Finanzminister Hilbers.

