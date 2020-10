Corona-Krise in Niedersachsen: Ab Montag gelten neue Regeln Stand: 30.10.2020 14:57 Uhr In Niedersachsen gilt inzwischen ein Großteil der Kreise und Städte als Risikogebiet. Ab dem 2. November treten deshalb landesweit drastische Einschränkungen in Kraft.

Die Infektionsketten ließen sich vielerorts nicht nachvollziehen, wenn auch der private Bereich laut Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) eine wichtige Rolle spielt. Die neue Corona-Verordnung des Landes betreffe deshalb viele Lebensbereiche. Unter anderem müssen bis voraussichtlich Ende des Monats erneut Fitnessstudios, Restaurants, Bars, Theater und Kinos schließen. Schulen und Kindergärten sollen wie bisher weiterlaufen, Unternehmen sollen die Arbeit wenn möglich ins Homeoffice verlagern. Zudem gelten strenge Kontaktbeschränkungen. Vereinssport ist ebenfalls verboten.

Opposition kritisiert Verordnung

In einer Regierungserklärung rechtfertige Weil am Freitag die Maßnahmen. "Wir sind davon überzeugt, wir können nur auf diesem Weg die Infektionsdynamik brechen." Die Opposition im Landtag kritisierte die neue Verordnung. FDP-Fraktionschef Stefan Birkner warf dem Ministerpräsidenten vor, aus den Erfahrungen der ersten Infektionswelle unzureichend gelernt zu haben - besonders mit Blick auf die Schließung von Museen und Restaurants.

Zusätzliches Personal für die Gesundheitsämter

Um die Nachverfolgung der zahlreichen Infektionen in Zukunft besser gewährleisten zu können, will das Land Niedersachsen die Gesundheitsämter mit zusätzlichem Personal ausstatten. Dazu sollen Bundeswehrsoldaten, aber auch Beschäftigte des Landes sowie Mitarbeiter des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK) eingesetzt werden. Laut dem Niedersächsischen Städtetag könnten pro Landkreis fünf bis zehn zusätzliche Helfer gebraucht werden.

Beherbergungsverbot vom Tisch

Derweil hat das Oberverwaltungsgericht Lüneburg das sogenannte Beherbergungsverbot gekippt. Dies beinhaltete das Verbot der Unterbringung von Reisenden aus Risikogebieten in Niedersachsen. Die Landesregierung hatte die Maßnahme mit der Corona-Verordnung beschlossen, die am 9. Oktober in Kraft getreten ist, nachdem die Infektionszahlen in Niedersachsen Anfang Oktober in die Höhe geschnellt waren. Die Gastronomie- und Tourismusbranche hatten das Beherbergungsverbot scharf kritisiert. Ein Hotelier aus dem Harz klagte - und bekam recht. Die neue Verordnung beinhaltet auch Teilnehmer-Obergrenzen für private Feiern.

Schweinestau in Mastbetrieben

Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) hat unterdessen eine Ausnahmegenehmigung für Schlachthöfe auf den Weg gebracht. Die Betriebe dürfen nun auch sonn- und feiertags schlachten. Dadurch sollen Mastbetriebe entlastet werden, deren Ställe überbelegt sind und denen Notschlachtungen ins Haus stehen. Ein Landwirt aus Emsbüren hat sich beim Landkreis Emsland wegen Tierschutzverstößen selbst angezeigt. Zuletzt stand der Betrieb bei Weidemark in Sögel wegen eines massenhaften Corona-Ausbruchs einige Tage still. Laut Landwirtschaftsministerium sind die Schlachthöfe mit 30.000 bis 40.000 Schweinen in Verzug - pro Woche.

Niedersachsen bekommt Grippe-Impfstoff vom Bund

Der Lieferengpass für den Grippe-Impfstoff soll nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) bald behoben sein. Nachschub sei in Sicht, hieß es. In Niedersachsen dürften in den kommenden Wochen 1,2 Millionen Impf-Dosen geliefert werden.

Gastronomie darf auf Hilfe hoffen

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) hat unterdessen angekündigt, dass die Landesregierung die unter der Corona-Krise leidende Gastronomie unterstützen will. Unter anderem soll die Überbrückungshilfe aufgestockt werden. Zu dem 120-Millionen-Euro-Programm zur Förderung von Gastronomie und Tourismus gehöre ein Gaststätten-Förderprogramm, sagte Althusmann. Es sei vorgesehen, dass Betriebe eine Unterstützung in Höhe von 7,5 Prozent der entstandenen Umsatzverluste im Zeitraum September bis Dezember erhalten können, so der Minister.

Corona-Hotline in Niedersachsen

Für Fragen zum Coronavirus hat das Land eine Telefon-Hotline geschaltet: Sie ist montags bis freitags zwischen 8 und 18 Uhr unter der Nummer (0511) 120 60 00 zu erreichen, am Sonnabend jeweils von 10 bis 15 Uhr. Bürger erhielten dort allgemeine Informationen zum Coronavirus und seinen Folgen, hieß es aus dem Innenministerium, und würden bei Bedarf zu anderen Bereichen der Landesregierung vermittelt. Wer glaubt, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sollte den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer 116 117 oder seinen Hausarzt kontaktieren. Der Arzt klärt dann am Telefon, ob es sich um einen Verdachtsfall handelt und trifft geeignete Maßnahmen. Wird eine Infektion nachgewiesen, muss der Patient in häusliche Quarantäne. Kontaktpersonen der erkrankten Person werden bei engem Kontakt ebenfalls 14 Tage zu Hause isoliert. Die wichtigsten Schutzmaßnahmen bleiben: regelmäßig Hände waschen und nicht in die Hand husten oder niesen.

