Corona-Krise: Land bereitet Etat für 2021 vor

Die niedersächsische Landesregierung berät am Montag über ihre Pläne für den Haushalt 2021. Der Entwurf soll am Mittag vorgestellt werden. Für politische Schwerpunkte ist der finanzielle Spielraum wegen der Corona-Krise diesmal geringer als in den Vorjahren. Allein im ersten Halbjahr gingen die Steuereinnahmen um 1,2 Milliarden Euro auf 13,6 Milliarden Euro zurück. Das teilte das Finanzministerium auf Anfrage mit.

Minus von rund 2,9 Milliarden Euro erwartet

Für das Gesamtjahr wird sogar ein Minus von 2,9 Milliarden Euro erwartet. Und ob es dabei bleibt, ist noch unsicher. "Der weitere Jahresverlauf wird insbesondere vom weiteren Verlauf der Pandemie abhängen und bleibt nach wie vor abzuwarten", sagte ein Ministeriumssprecher.

Videos 69:38 Milliarden-Paket soll Corona-Folgen auffangen Die Landesregierung hat den Nachtragshaushalt aufgrund der Corona-Pandemie vorgestellt. Man nehme "Kredite auf, die man am Jahresbeginn nicht für möglich gehalten“ habe. Video (69:38 min)

Landesrechnungshof fordert Einsparungen

Mit Blick auf das kommende Jahr fordert der Landesrechnungshof dagegen Einsparungen. "Nur mit einer nachhaltigen Finanzpolitik wird es gelingen, das Land auch für künftige Krisensituationen zu wappnen", sagte Präsidentin Sandra von Klaeden am Freitag. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert dagegen noch mehr Investitionen, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen und Jobs zu sichern. Der DGB schlägt dafür einen Niedersachsenfonds vor, der mit einer Anschubfinanzierung des Landes selbst Kredite aufnehmen und Investitionen etwa in sozialen Wohnungsbau, Krankenhäuser, die Energiewende und die Digitalisierung vorantreiben könnte.

Zwei milliardenschwere Nachtragshaushalte

Die Landesregierung hat bereits mit zwei Nachtragshaushalten im Volumen von insgesamt 12,8 Milliarden Euro auf die Lage reagiert, von denen der zweite Mitte Juli vom Landtag verabschiedet werden soll. Dafür sollen nochmals neue Schulden aufgenommen werden. Schon für den ersten Nachtragshaushalt Ende März war eine Milliarde Euro an Schulden aufgenommen worden. Mit dem zweiten Hilfspaket sollen weitere 6,4 Milliarden Euro an Krediten hinzukommen - zu viel, findet der Rechnungshof.

FDP vermisst Stellungnahme der Regierung

Die oppositionelle FDP kritisierte, dass am Freitag im Haushaltsausschuss kein Minister Stellung zum Nachtrags-Etat bezogen habe. "Dass kein Kabinettsmitglied die Zeit oder das Interesse dafür aufbringt, ist eine erneute Missachtung des Parlaments durch diese Landesregierung", sagte der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Christian Grascha.

