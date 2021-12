Corona-Kontrollen der Polizei in Niedersachsen laufen Stand: 16.12.2021 15:55 Uhr Fahrgäste in Bussen und Bahnen werden heute in mehreren niedersächsischen Städten zu 3G und Maskenpflicht kontrolliert. Zusätzlich gibt es stichpunktartige Kontrollen in der Gastronomie.

"Die Kontrollen werden den ganzen Tag dauern", bestätigte eine Sprecherin des Innenministeriums. Wie der NDR in Niedersachsen berichtet, sind in und rund um die Landeshauptstadt rund 130 Polizeibeamte im Corona-Einsatz. Regionspräsident Steffen Krach (SPD) betonte, wie wertvoll aus seiner Sicht der Einsatz der Polizisten und der Beamten des Ordnungsamtes ist. "Es ist wichtig, dass die Regeln, die wir haben, eingehalten werden." Dies sei der schnellste Weg aus der Pandemie, so Krach. Der Präsident der Polizeidirektion Hannover, Volker Kluwe, wies darauf hin, wie belastend der Einsatz für die Beamten teilweise sei, wenn diese sich Tag für Tag mit Menschen auseinandersetzten, die notorisch gegen Regeln verstoßen würden. "Und man merkt, es setzt keine Vernunft ein", stellte Kluwe fest.

Verweigerungshaltung nicht hinzunehmen

Das Innenministerium hatte den landesweiten Kontrolltag am Dienstag angekündigt. Es sei entscheidend, die geltenden Regeln der Corona-Verordnung zum Schutz vor Infektionen einzuhalten, sagte Minister Boris Pistorius (SPD) in einer Mitteilung des Ministeriums. "Leider kommt es in Bussen und Bahnen weiterhin zu Verstößen und sogar aggressivem Verhalten gegenüber dem kontrollierenden Zugpersonal", so der Minister. "Das bewusste und teils provokante Brechen der Regeln ist nicht nur gefährlich für die Gesundheit, sondern kann empfindliche Folgen nach sich ziehen." Die Verweigerungshaltung einiger Menschen sei "nicht hinzunehmen", sagte Pistorius. Es drohten "empfindliche Bußgelder". Es gehe aber nicht darum, Druck auszuüben, sondern darum, auf die Vorschriften hinzuweisen und konsequent zu sein, betonte Niedersachsens Innenminister.

Im ÖPNV ist medizinische Maske Pflicht

Auch in der Mitteilung vom Dienstag wurde die Bedeutung von 3G in Bussen und Bahnen hervorgehoben. "Es ist daher entscheidend, dass wir insbesondere dort die Mitfahrenden sensibilisieren und Regelverstöße ahnden", sagte Johann Kühme, Polizeipräsident der Polizeidirektion Oldenburg. In Bussen und Bahnen sowie an Haltestellen und Stationen besteht zudem die Pflicht, eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Zusätzlich zu den Kontrollen in Bussen und Bahnen seien Beamte stichpunktartig auch in Gewerbebetrieben und der Gastronomie unterwegs, heißt es. Auch in der Region Hannover gab es am Donnerstag zusätzlich zu den Kontrollen im ÖPNV eine Aktion, bei der in der Gastronomie sowie in Kiosken die Einhaltung der Corona-Vorschriften überprüft wurde. Kontrolliert wurden zudem die 3G-Regeln am Arbeitsplatz und die Maskenpflicht sowie die 2G-Regeln für Gäste.

Im Nordosten zeigen die Leute Verständnis

Verstärkte Kontrollen sollte es nach Angaben der Polizei auch im Raum Vechta und Cloppenburg geben, wo deutlich mehr Beamte im Dienst waren als üblich, wie eine Sprecherin sagte. In einer ersten Bilanz sagte die Polizeisprecherin dem NDR in Niedersachsen, dass sich die meisten Personen an die Regeln gehalten und Verständnis für die Kontrollen gezeigt hätten.

Vier Verstöße in Gifhorn

Im Bereich der Polizei Gifhorn kontrollierten Beamte bereits am Dienstag die Einhaltung der Corona-Regeln. Innerhalb von etwa fünf Stunden wurden über 550 Personen überprüft, dabei wurden laut Polizei nur vier Verstöße festgestellt.

