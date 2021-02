Corona-Kontrollen am Wochenende: Lage laut Polizei entspannt Stand: 28.02.2021 14:34 Uhr Die Polizei hat an diesem Wochenende an beliebten Ausflugszielen bisher kaum Verstöße gegen die Corona-Regeln registriert. In Gifhorn und Neustadt beendeten Beamte allerdings zwei Feiern.

Das Wetter verhinderte am Sonnabend und Sonntag größere Menschenansammlungen am Maschsee in Hannover und am Steinhuder Meer, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Auch am Dümmer See im Landkreis Diepholz sorgte das kühle Wetter zunächst für ein eher ruhiges Wochenende. Am Zwischenahner Meer (Landkreis Ammerland) kam es bis zum Sonntagmittag laut Polizei zu keinen größeren Zwischenfällen - abgesehen vom gelegentlichen Hinweis auf die Maskenpflicht durch die Einsatzkräfte. Für den Nachmittag rechneten die Beamten dort noch mit etwas mehr Andrang. Mitarbeitende des Ordnungsamtes unterstützen die Polizisten bei den Kontrollen.

Maskenpflicht am Maschsee ausgedehnt

Die Region Hannover hatte am Maschsee und am Steinhuder Meer zuvor die Maskenpflicht zeitlich ausgedehnt. Seit Freitag müssen dort Spaziergänger in bestimmten Bereichen zwischen 10 und 19 Uhr einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die neue Regel ist vorerst bis einschließlich 22. März in Kraft.

Wird Übernachtungsverbot eingehalten?

Auch an der Küste wollte die Polizei am Wochenende verstärkt Präsenz zeigen. Dort sollte auch das Übernachtungsverbot kontrolliert werden, nachdem am vergangenen Wochenende Touristen ohne Erlaubnis auf einem Parkplatz im Wangerland in Friesland übernachtet hatten.

Feiern, bis die Polizei kommt

Nicht an Ausflugszielen, dafür bei privaten Treffen ist in Gifhorn und in Suttorf bei Neustadt am Rübenberge nach Polizeiangaben erheblich gegen Corona-Auflagen verstoßen worden. In Gifhorn lösten Beamte eine Geburtstagsparty auf. Dort trafen die Beamten am Sonnabend zehn Erwachsene und mindestens 15 Kinder in einer Dreizimmerwohnung an, wie es hieß. Offenbar unbeirrt von den derzeit geltenden Beschränkungen feierten in Suttdorf laut Polizei zehn Menschen eine Hochzeit. Ein Zeuge hatte die Polizei über die Party informiert. Als die Beamten dort eintrafen, trugen weder das Brautpaar noch die Gäste eine Maske. Auch Abstände wurden nicht eingehalten. Die Polizei löste die Hochzeitsfeier nach eigenen Angaben umgehend auf. Alle Teilnehmenden der Feiern erwarten Bußgelder.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 28.02.2021 | 08:00 Uhr