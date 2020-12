Corona-Kontakte: Immer mehr Gesundheitsämter überfordert Stand: 01.12.2020 11:21 Uhr Die Zahl der Gesundheitsämter, die mit der Kontaktnachverfolgung von Corona-Infizierten nicht hinterherkommt, steigt weiter. Daran konnte auch der Teil-Lockdown bislang nichts ändern.

Von den rund 400 Gesundheitsämtern in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 60 Behörden Engpässe angezeigt. Das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung". Davon hätten 43 Ämter Schwierigkeiten der sogenannten Kategorie 3 gemeldet, wonach "die Durchführung von Infektionsschutzmaßnahmen aufgrund von Kapazitätsengpässen nicht mehr vollständig erfolgt". 17 gaben dem Artikel zufolge an, sie würden in absehbarer Zeit überlastet sein.

Gesundheitsämter informieren Länder bei Überforderung

Die Nachverfolgung von Kontakten eines Infizierten ist eine der zentralen Maßnahmen zum Corona-Infektionsschutz. Angaben dazu, in welchen Landkreisen oder Städten die Gesundheitsämter überfordert sind, kann das RKI dem Zeitungsbericht zufolge nicht machen. Das Institut erhält die Daten von den Ländern. Diese werden von den Gesundheitsämtern informiert, wenn ihnen Personal zum Infektionsschutz fehlt. Die Zahl der Neuinfektionen ist in Niedersachsen derzeit recht stabil, hält sich aber ebenso wie bundesweit auf einem hohen Niveau.

