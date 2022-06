Corona-Jahr 2021: Online-Shoppen bei Niedersachsen hoch im Kurs Stand: 06.06.2022 10:48 Uhr Im vergangenen Corona-Jahr haben 49 Prozent der Niedersachsen zwischen 16 und 75 Jahren mindestens einmal Kleidung oder Sportartikel im Internet eingekauft. Das hat eine Hochrechnung ergeben.

An zweiter Stelle rangierten Filme und Musik zum Konsum daheim, diese Produkte wurden von 32 Prozent der Menschen in diesem Altersbereich mindestens einmal gekauft, teilte das Statistische Landesamt in Hannover mit. Dahinter folgten Bücher, E-Books, Zeitungen oder Zeitschriften (23 Prozent).

VIDEO: Die aktuelle Corona-Lage in Niedersachsen (03.06.2022) (1 Min)

Eintrittskarten wurden kaum gekauft

Insgesamt haben von 6,1 Millionen Menschen in Niedersachsen zwischen 16 und 75 Jahren 5,6 Millionen und damit 93 Prozent das Internet zum Einkaufen genutzt. Online-Shopping war wegen der Corona-Einschränkungen "teilweise der einzige Weg, um Waren außerhalb von Supermärkten, Drogerien und Apotheken kaufen zu können", wie die Statistiker schreiben. Weil viele Veranstaltungen ausfielen, kauften dementsprechend auch nur wenige Menschen überhaupt Eintrittskarten etwa für Museen, Theater oder Sport. Online taten dies fünf Prozent der Niedersachsen zwischen 16 und 75 Jahren. Die Zahlen des Statistischen Landesamtes stützen sich auf Befragungen im Mikrozensus.

