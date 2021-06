Corona-Jahr 2020: Bruttolöhne im Gastgewerbe stark gesunken Stand: 01.06.2021 12:59 Uhr Die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie treffen jene am härtesten, die ohnehin unterdurchschnittlich verdienen: Angestellte im Gastgewerbe. Einen Anstieg der Verdienste gab es im Gesundheitswesen.

So verdienten Angestellte in diesem Bereich wie auch im Sozialwesen im Jahr 2020 im Durchschnitt 4.284 Euro monatlich. Das ist ein Anstieg um 4,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie die Zahlen aus dem Statistischen Monatsheft 5/2021 des Landesamts für Statistik Niedersachsen zeigen. Der durchschnittliche Bruttomonatsverdienst aller Angestellten im produzierenden Gewerbe sowie im Dienstleistungsbereich lag bei 4.135 Euro - ein Rückgang um einen halben Prozentpunkt.

Durchschnittsverdienst im Gastgewerbe stark gesunken

Vor diesem Hintergrund sind die Folgen der Corona-Schließungen vor allem im Gastgewerbe deutlich. Hier verzeichneten die Statistiker einen Rückgang des Monatsverdienstes um 18,7 Prozent. Lag das Bruttoeinkommen schon 2019 bei unterdurchschnittlichen 2.482 Euro, lag der Verdienst im Corona-Jahr 2020 bei 2.018 Euro. Das Landesamt für Statistik weist jedoch darauf hin, dass in diesen Werten keine eventuellen Zahlungen von Kurzarbeitergeld enthalten sind.

Verdienst in Altenheimen unterdurchschnittlich

Und auch innerhalb einer Branche variieren die Gehälter zum Teil stark. So ist der Durchschnittsverdienst im Gesundheitswesen zwar überdurchschnittlich - besonders an Krankenhäusern mit 5.280 Euro. Allerdings bleiben einer Klinik-Pflegekraft im Durchschnitt 3.756 Euro brutto, ein Arzt oder eine Ärztin in leitender Stellung verdienten im Durchschnitt hingegen 9.463 Euro. In anderen systemrelevanten Berufen liegt der monatliche Bruttomonatsverdienst unter dem Durchschnitt der Gesamtwirtschaft: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Altenheimen verdienten 3.729 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.06.2021 | 09:00 Uhr