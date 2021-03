Corona: Inzidenzwert in Papenburg kratzt an 400er-Marke Stand: 19.03.2021 11:02 Uhr Die Sieben-Tage-Inzidenz in Papenburg ist erneut massiv gestiegen. Am Donnerstagabend lag sie laut Landkreis Emsland bei 399,1. Für die Stadt gilt ab Sonnabend eine nächtliche Ausgangssperre.

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen hat von Mittwoch auf Donnerstag noch einen deutlichen Sprung gemacht. Nach Angaben des Landkreises lag der Inzidenzwert am Mittwochmorgen noch bei 268,7. Nach wie vor handele es sich um ein "diffuses Geschehen", einzelne Hotspots seien nicht auszumachen.

Notbremse Ausgangssperre

Der Landkreis hat bereits am Donnerstag entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Ab Sonnabend dürfen Menschen in Papenburg zwischen 21 Uhr abends und 5 Uhr morgens die Wohnung nur aus wichtigen Gründen verlassen. Auch Einzelhandel, Schulen und Freizeitsport sind wieder eingeschränkt. Die neuen Regeln sollen bis Sonntag, 11. April, gelten.

Absprache mit Bürgermeister

Der Landkreis Emsland hat die jetzt beschlossenen Maßnahmen nach eigenen Angaben mit Papenburgs Bürgermeister Jan Peter Bechtluft (CDU) abgestimmt. Er hatte die Einwohnerinnen und Einwohner mehrfach ermahnt, die Corona-Regeln streng zu befolgen. In Papenburg hat die Meyer Werft seit Anfang März rund 100 Corona-Fälle bei der Stammbelegschaft und Zulieferern gemeldet - dort sind die Tests ausgeweitet worden. Aber auch andere Betriebe in Papenburg sind betroffen. Wegen des diffusen Infektionsgeschehens hat der Landkreis nun regional die Notbremse gezogen.

Konsequenzen bei Meyer Werft

Die Meyer Werft hat unterdessen angekündigt, die Arbeitszeiten der Stammbelegschaft für vier Wochen auf sechs Stunden am Tag zu reduzieren. Betriebsrat Nico Bloem forderte in einer Videobotschaft an die Belegschaft engmaschige flächendeckende Corona-Tests für alle Beschäftigten auf der Werft sowie für die Mitarbeitenden von Subunternehmen.

