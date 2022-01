Corona-Inzidenz in Niedersachsen springt auf 402,5 Stand: 15.01.2022 08:35 Uhr Am Sonnabend meldet das RKI 6.298 Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen. Die Sieben-Tage-Inzidenz durchbricht erstmals die 400er-Marke. Hier finden Sie alle Zahlen fürs Land und Ihre Kommune.

Die Inzidenz liegt nun bei 402,5 Fällen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Am Vortag waren es 380,8. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet zudem elf weitere Todesfälle durch oder mit Corona. Die Zahl der Menschen, die in Niedersachsen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, liegt somit bei 6.990.

Die aktuellen Zahlen zur Corona-Lage in Niedersachsen (15. Januar 2022) Infektionen Verstorbene** Genesene*** 501.835 6.990 ~441.600 +6.298* +11* +1.900*

* Veränderung gegenüber dem Vortag

** mit SARS-Cov2 infizierte Personen

*** geschätzter Wert

Corona-Inzidenzwerte der Landkreise und kreisfreien Städte

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Zahl der Neuinfizierten in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner an. Die in der folgenden Tabelle dargestellten Zahlen der Neuinfektionen basieren auf den Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) und sind am Vortag des jeweils angegebenen Datums ans RKI übermittelt worden.

Die Lage in Krankenhäusern und auf Intensivstationen in Niedersachsen

Der Leitindikator Hospitalisierung gibt an, wie viele Neuaufnahmen von Corona-Erkrankten es in den niedersächsischen Krankenhäusern in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner gab. Der Indikator Intensivbetten zeigt an, wie viel Prozent aller Intensivbetten in ganz Niedersachsen mit Covid-19-Patienten belegt sind. Wenn der Leitindikator Hospitalisierung und mindestens einer der anderen beiden Indikatoren einen Grenzwert an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen übersteigt, wird eine Warnstufe festgestellt. Die hierbei entscheidenden Schwellenwerte wurden mit der Corona-Verordnung vom 23. November zum Teil herabgesetzt. Die aktuellen Zahlen zu den landesweiten Indikatoren Hospitalisierung und Intensivbetten gibt das Gesundheitsministerium in Hannover im Laufe eines jeden Vormittags bekannt. Diese durch das Land erhobenen Daten liegen in der Regel deutlich über jenen, die vom RKI in Berlin genannt werden. Das liegt daran, dass die RKI-Zahlen oftmals nicht aktuell sind. Die in der folgenden Ansicht ausgewiesenen Zahlen sind deshalb für das Land entscheidend.

Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz in Niedersachsen

Quote der Intensivbettenbelegung mit Corona-Patienten

Auslastung der Intensivstationen durch Covid-19-Patienten

Die folgende Karte zeigt die Belegung der norddeutschen Intensivstationen. Je dunkler sie eingefärbt ist, desto höher ist der Anteil an Covid-19-Patienten. Die Karte zeigt auch, dass einige Intensivstationen auch ohne Corona-Fälle bereits ausgelastet sind.

Corona-Infektionsrisiko nach Altersgruppen

Die folgende Grafik zeigt, welche Altersgruppen in Norddeutschland am stärksten von Corona-Infektionen betroffen sind. Dies hat sich seit Beginn der Pandemie mehrfach geändert.

