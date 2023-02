Corona-Inzidenz in Niedersachsen sinkt leicht auf 133,1 Stand: 04.02.2023 09:05 Uhr Mit dem Ende der Isolations- und Maskenpflicht in Bus und Bahn hat der NDR Niedersachsen seine täglichen Push-Nachrichten zu den Corona-Werten eingestellt. Aktuelle Zahlen finden Sie weiter hier.

Die Inzidenz in Niedersachsen liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) am Samstag bei 133,1. Sie ist damit leicht gesunken. Am Freitag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 137,8. Der Wert beschreibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern innerhalb einer Woche. Das RKI meldete außerdem 1.364 Neuinfektionen und 31 weitere Todesfälle. Damit stieg die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona auf 13.221.

Die Zahlen zur Corona-Lage in Niedersachsen (Stand 4. Februar 2023)

* Veränderung gegenüber dem Vortag ** mit SARS-Cov2 infizierte Personen *** geschätzter Wert (Quelle: RKI Dashboard)

Corona-Inzidenzwerte der Landkreise und kreisfreien Städte

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Zahl der Neuinfizierten in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner an. Die in der folgenden Tabelle dargestellten Zahlen der Neuinfektionen basieren auf den Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) und sind am Vortag des jeweils angegebenen Datums ans RKI übermittelt worden.

Intensivstationen: Wie hoch ist der Anteil an Covid-19-Fällen?

Die folgende Grafik zeigt in Prozentzahlen, wie stark die Intensivbetten in den niedersächsischen Kliniken mit Covid-19-Fällen in den vergangenen Tagen belegt waren und aktuell sind.

Auslastung der Intensivstationen in ganz Norddeutschland

In der folgenden Karte ist die Belegung der Intensivstationen im ganzen Norden zu sehen. Je dunkler sie eingefärbt ist, desto höher ist der Anteil an Covid-19-Patienten. Die Karte zeigt auch, dass einige Intensivstationen auch ohne Corona-Fälle bereits ausgelastet sind.

Zahl der Corona-Neuaufnahmen in den niedersächsischen Kliniken

Anhand der folgenden Tabelle lässt sich nachvollziehen, wie viele Menschen wegen einer Corona-Infektion in einer Klinik behandelt werden müssen. Die Grafik zeigt die Zahl der Patientinnen und Patienten gerechnet auf 100.000 Einwohner.

Corona-Infektionsrisiko nach Altersgruppen

Die folgende Grafik zeigt, welche Altersgruppen in Norddeutschland am stärksten von Corona-Infektionen betroffen sind. Dies hat sich seit Beginn der Pandemie mehrfach geändert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 02.02.2023 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitspolitik Infektion Coronavirus