Corona-Lage: Kliniken und Intensivstationen in Niedersachsen Stand: 17.11.2021 19:47 Uhr Die Auslastung der Krankenhäuser und der Intensivstationen spielt eine entscheidende Rolle bei der Bewertung der Corona-Lage. Wie dort zurzeit die Situation ist, sehen Sie hier im Überblick.

Die Hospitalisierungsrate ist der aktuelle Leitindikator bei der Lagebewertung. Dieser Wert gibt an, wie viele Covid-Erkrankte pro 100.000 Einwohnenden in den vergangenen sieben Tagen in Niedersachsen im Krankenhaus aufgenommen wurden. Der Indikator Intensivbetten zeigt an, wie viel Prozent aller Intensivbetten in ganz Niedersachsen mit Covid-19-Patienten belegt sind.

Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz

Quote der Intensivbettenbelegung mit Corona-Patienten

Folgen der Werte für die Corona-Regeln

Wenn der Leitindikator Hospitalisierung und mindestens einer der anderen beiden Indikatoren Intensivbetten und Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen einen Grenzwert übersteigt, wird eine Warnstufe festgestellt, auf deren Grundlage einschränkende Maßnahmen verordnet werden können.

Es gibt Kritik an der Hospitalisierungsrate, die bundesweit die bisherige Sieben-Tage-Inzidenz als Leitindikator für die Schutzmaßnahmen gegen die Pandemie abgelöst hat. Die vom Robert Koch-Institut (RKI) ermittelte Rate unterschätze die Zahl der Covid-19-Infizierten in den Krankenhäusern.

Auslastung der Intensivstationen im ganzen Norden

Die folgende Karte zeigt die Belegung der norddeutschen Intensivstationen. Je dunkler sie eingefärbt ist, desto höher ist der Anteil an Covid-19-Patienten. Die Karte zeigt auch, dass einige Intensivstationen auch ohne Corona-Fälle bereits ausgelastet sind. In denen mit einem Ausrufezeichen gekennzeichneten Landkreisen sind bereits mehr als 90 Prozent der verfügbaren Intensivbetten belegt.

Intensivstationen: Auslastung im Ländervergleich

Auslastung der norddeutschen Intensivstationen im zeitlichen Verlauf

Intensivmedizinerinnen und -mediziner warnen vor Überlastung: Das Problem seien nicht in erster Linie fehlende Intensivbetten, sondern ein Mangel an Pflegekräften. Im Laufe der Corona-Pandemie haben viele ihrem Beruf den Rücken gekehrt. Die folgenden Grafiken zeigen die Auslastung der Intensivbetten in Norddeutschland im Verlauf der Pandemie.

Covid-Intensivpatienten pro 100.000 Einwohnende

Obwohl im Norden mittlerweile mehr als 70 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft sind, steigen die Infektionszahlen stark. Besonders für Ungeimpfte erhöht sich damit auch das Risiko eines schweren Verlaufs.

Service: Aktuelle Zahlen per Postleitzahl-Suche

Wo liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in ihrem Landkreis? Wie viele Covid-Patienten liegen auf den Intensivstationen in Ihrer Region? Wie hoch ist die Impfquote in Niedersachsen? Geben Sie hier Ihre Postleitzahl ein, um die aktuellen Corona-Zahlen für Ihren Landkreis zu sehen.

Postleitzahl:

Hinweis: Da in manchen Fällen Postleitzahlgrenzen der Deutschen Post die administrativen Landkreisgrenzen überschneiden, kann es in seltenen Fällen zu falschen Landkreiszuordnungen kommen. Nutzen Sie dann am besten die Postleitzahl Ihrer Kreisstadt. Sie können diese Zahlen auch über den Messenger in der NDR Niedersachsen App abfragen.

NDR Niedersachsen zeigt bei aktuellen Anlässen Videostreams von Pressekonferenzen zum Thema Coronavirus im Web und in der App.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.11.2021 | 08:00 Uhr