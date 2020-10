Corona: Infektionszahlen steigen, Einschränkungen nehmen zu Stand: 20.10.2020 12:26 Uhr In Niedersachsen breitet sich das Coronavirus weiter rasant aus. Sowohl viele Kommunen als auch die Landesregierung wollen deshalb die Einschränkungen verschärfen.

Es ist nur eine Momentaufnahme, doch der Blick auf die Corona-Zahlen in Niedersachsen macht auch am Dienstag deutlich, dass die Pandemie weiter auf dem Vormarsch ist. In insgesamt sieben Städten und Gemeinden liegt die Sieben-Tage-Inzidenz nach Angaben des Landesgesundheitsamtes mittlerweile über dem Grenzwert für Risikogebiete von 50. Trauriger Spitzenreiter ist die Stadt Delmenhorst mit 211,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen - der zweithöchsten Inzidenz in ganz Deutschland.

Als Risikogebiete gelten außerdem folgende Regionen:

Landkreis Cloppenburg: 145,3

Landkreis Vechta: 112,7

Landkreis Northeim: 105,8

Landkreis Grafschaft Bentheim: 86,0

Landkreis Emsland: 61,5

Landkreis Oldenburg: 58,8

Den niedrigeren Grenzwert von 35 übersteigen die Landkreise Celle, Diepholz, Nienburg, Verden, Osnabrück, die Stadt Osnabrück und die Region Hannover.

Videos 6 Min Corona: Delmenhorst meldet Sieben-Tage-Inzidenz von 223 Oberbürgermeister Axel Jahnz (SPD) kündigte deutlich strengere Maßnahmen an, damit die Neuinfektionen reduziert werden. (19.10.2020) 6 Min

Strengere Corona-Regeln in betroffenen Regionen

Die Konsequenzen sind klar: Dort, wo die Grenzwerte gerissen werden, müssen sich die Bürger auf strengere Corona-Regeln einstellen. Am Montag hat beispielsweise die Stadt Delmenhorst die Einführung einer Sperrstunde angekündigt und sämtliche öffentlichen Veranstaltungen abgesagt. Zudem werden Treffen auf maximal zehn Personen aus zwei Haushalten beschränkt. Auch die Region Hannover hat bereits die Einschränkungen verschärft, obwohl hier der Inzidenz-Wert aktuell erst bei 36,1 liegt.

Landesregierung arbeitet an neuer Verordnung

Doch nicht nur die einzelnen Kommunen, sondern auch die Landesregierung arbeitet an zusätzlichen Maßnahmen. In einer neuen Verordnung sollen in Kürze die Ergebnisse der Bund-Länder-Beratungen in der vergangenen Woche in Berlin umgesetzt werden. Im Gespräch sind auch hier eine Sperrstunde sowie eine Reduzierung der erlaubten Teilnehmer an privaten Feiern. Eine Schließung von Geschäften und Betrieben soll dagegen wegen der schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen unbedingt vermieden werden.

Wie geht es an den Schulen weiter?

Noch nicht endgültig entschieden ist die Frage, wie es nach den Herbstferien an den niedersächsischen Schulen weitergehen wird. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) wird die Pläne voraussichtlich in den kommenden Tagen vorstellen. In Regionen mit vielen Corona-Infektionen könnte vom Regelbetrieb wieder auf den Wechselbetrieb umgestellt werden. Auch Schulschließungen und Homeschooling sind in besonders stark betroffenen Regionen denkbar. Ebenfalls im Gespräch ist eine Maskenpflicht im Unterricht. Dies sei eine denkbare Option, sagte ein Sprecher des Kultusministeriums. Alle Möglichkeiten würden durchgespielt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 20.10.2020 | 12:00 Uhr