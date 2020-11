Stand: 04.11.2020 10:14 Uhr Corona-Infektionszahl überspringt Marke von 40.000 Fällen

Der 7-Tage-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner liegt im Landesdurchschnitt in Niedersachsen heute bei 100,0. Die Zahl der Neuinfektionen ist in den vergangenen 24 Stunden um 1.301 gestiegen. Damit sind insgesamt 40.820 Infektionen mit dem Coronavirus in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet worden. Beim NLGA sind bis heute 790 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen registriert. Seit Dienstag sind zehn weitere Todesfälle gemeldet worden. Gestern lag die Zahl der Todesfälle zunächst bei 769, im Laufe des Tages seien noch weitere 11 Fälle nachgemeldet worden, so ein Sprecher des Landesgesundheitsamtes auf Nachfrage von NDR.de.

Corona: Zahlen, Fakten aus Niedersachsen

Mehrere Quellen und teils verzögerte Meldewege führen dazu, dass unterschiedliche Zahlen veröffentlicht sind. Einen weltweiten Überblick bietet die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Covid-19-Fälle in Deutschland sammelt dasRobert-Koch-Institut (RKI). NDR.de hat die Zahlen für Niedersachsen aufbereitet.

Belegung der Intensivbetten wächst

Mit den derzeit steigenden Infektionszahlen im Land, wächst auch wieder die Zahl derer, die in Krankenhäuser intensiv betreut werden müssen.

Höchstes Infektionsrisiko: Erst die Alten, dann die Jungen

Zu Beginn der Pandemie infizierten sich innerhalb ihrer Altersgruppe vor allem die Älteren, während Jugendliche seltener positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Die Grafik zeigt, dass die Neuinfektionen seit dem Sommer besonders in der Altersgruppe der 15 bis 34-Jährigen besonders stark steigen.

NDR.de zeigt bei aktuellen Anlässen Videostreams von Pressekonferenzen zum Thema Coronavirus im Web und in der App.