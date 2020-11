Corona-Infektionen: Vechta und Cloppenburg weiter Hochburgen Stand: 10.11.2020 12:31 Uhr In Niedersachsen melden die Landkreise Cloppenburg und Vechta weiterhin die norddeutschlandweit höchsten Corona-Inzidenzzahlen. Es könnte mehrere Gründe für die hohen Ansteckungszahlen geben.

Für die beiden Südoldenburger Landkreise vermeldete das Niedersächsische Landesgesundheitsamt am Dienstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 301,1 (Vechta) und 279,5 (Cloppenburg) pro 100.000 Einwohner. Bisher sind die Hintergründe noch nicht genau erklärt. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) äußerte bei einem Besuch in Cloppenburg die Vermutung, dass ein Grund dafür die in der Region in großem Umfang angesiedelte Fleischwirtschaft sei.

Fleischbetriebe und Freikirchen Infektionstreiber?

In den Fleischerei-Betrieben arbeiten viele Werkvertragsarbeiter. In solchen Unternehmen gab es in den vergangenen Monaten immer wieder Corona-Ausbrüche. Außerdem könnten die in der Region stark vertretenen Freikirchen beim Infektionsgeschehen eine Rolle spielen. Unklar ist, ob dort die Corona-Regeln, wie Abstand halten, Gesangverbot und Masketragen in den Gottesdiensten immer eingehalten wurden.

Spielt die Größe der Familien eine Rolle?

Zumindest im Landkreis Vechta könnten die hohen Infektionszahlen auf eine jesidische Trauerfeier in Lohne zurückgehen. Eine weitere Vermutung ist, dass sich das Coronavirus besonders gut in diesen Regionen ausbreiten kann, weil im Unterschied zu übrigen Landesteilen der Anteil der größeren Familien höher ist. In größeren Familien würden sich damit auch mehr Menschen untereinander infizieren, was wiederum zu höheren Infektionszahlen führe, lautet eine Vermutung der Landkreis-Sprecher, die sie bei NDR 1 Niedersachsen äußerten.

Landrat will noch nicht von Trendwende sprechen

Beide Landkreise haben auf die hohen Infektionszahlen reagiert und die Auflagen immer weiter verschärft - auch über die Vorgaben der Landesregierung hinaus. In Cloppenburg gilt eine Maskenpflicht in der Innenstadt. Sport ist bis in höhere Ligen untersagt. Zudem gilt seit dieser Woche auch das sogenannte Szenario B mit geteilten Klassen an allen Schulen. Außerdem kontrolliert der Landkreis auch noch die Gottesdienste. Trotz sechsstelliger Bußgeld-Summen aber war der Erfolg bislang kaum messbar. Erstmals lag der Inzidenzwert am Dienstag unter dem des Vortags. Um von einer Trendwende sprechen zu können, sei es noch zu früh, sagte Cloppenburgs Landrat Johann Wimberg (CDU).

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 10.11.2020 | 06:30 Uhr