Corona-Infektionen: Heftiger Anstieg auch in Niedersachsen Stand: 08.10.2020 10:09 Uhr Innerhalb eines Tages ist die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen bundesweit sprunghaft angestiegen. Auch in Niedersachsen haben die Fälle drastisch zugenommen.

320 neue Corona-Fälle haben die Gesundheitsämter in Niedersachsen seit gestern gemeldet - und damit so viele wie seit Anfang April nicht. Bereits gestern hatte es mit 273 Neuinfektionen einen deutlichen Anstieg im Vergleich zu den Vortagen gegeben. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) rechnet mit einer sehr herausfordernden Zeit. "Das ist wirklich erschreckend, weil es ein richtiger Sprung ist von einem Tag auf den anderen", sagte Weil zu dem drastischen Anstieg auf Bundesebene.

RKI-Chef Wieler ist beunruhigt

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete heute Morgen 4.058 neue Fälle in den vergangenen 24 Stunden. Das waren 1.230 mehr gemeldete Infektionen als am Mittwoch - und da hatten die Zahlen bereits einen neuen Höchstwert seit April erreicht. "Die aktuelle Situation beunruhigt mich sehr", sagte RKI-Präsident Lothar Wieler. Man wisse nicht, wie sich die Lage in Deutschland in den kommenden Wochen entwickeln werde. "Es ist möglich, dass wir mehr als 10.000 neue Fälle pro Tag sehen. Es ist möglich, dass sich das Virus unkontrolliert verbreitet", sagte Wieler.

