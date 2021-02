Corona: Impfzentren sollen ab morgen wieder beliefert werden Stand: 09.02.2021 14:39 Uhr Niedersachsen will voraussichtlich ab morgen die Impfzentren im Land wieder mit Impfstoff versorgen. Witterungsbedingt waren die Lieferungen zwei Tage ausgefallen. Sie sollen jetzt nachgeholt werden.

"Wir gehen davon aus, dass wir morgen wieder liefern können und dass sich die Situation auf den Straßen dann soweit normalisiert hat", sagte die Vizechefin des Corona-Krisenstabs, Claudia Schröder, heute auf der wöchentlichen Pressekonferenz. Das Land habe in Absprache mit der für die Impfstoff-Lieferungen zuständigen Polizeidirektion und dem Logistiker DHL die Lieferungen kurzfristig gestoppt.

Lieferungen werden diese Woche nachgeholt

Die Gefahr von Unfällen oder Staus sei zu groß gewesen, sagte Krisenstabs-Leiter Heiger Scholz. "Wenn ein Laster mit Schuhen in den Graben fährt, macht das weiter nichts", sagte Scholz auf die Frage, warum andere Pakete in diesen zwei Tagen sehr wohl ihr Ziel erreichten. "Wenn ein Laster mit Impfstoff in den Graben fährt und der Impfstoff verdirbt, macht das sehr wohl was." Schröder erklärte, dass man Alternativen wie die Lieferung per Hubschrauber oder Flugzeug in Betracht gezogen hätte, wenn man von einem längerfristigen Lieferstopp ausgegangen wäre. Angesichts von lediglich zwei Tagen habe man aber entscheiden, die Lieferungen zu verschieben. Mit DHL sei besprochen worden, dass alle Lieferungen, die für diese Woche geplant waren, auch in dieser Woche noch ankommen. Das bedeutet, dass die betroffenen Impfzentren bis spätestens Freitag die versprochenen Dosen erhalten sollen.

Land legt weniger Dosen für Zweitimpfung zurück

Darüber hinaus stellte der Krisenstab die geänderte Impfstrategie des Landes vor. Künftig werden für die Zweitimpfung nicht mehr die Hälfte der Dosen zurückgehalten, sondern nur noch ein Drittel. Hintergrund ist laut Scholz, dass man den Eindruck habe, dass die Impfstoff-Lieferungen jetzt verlässlicher ankommen. Die neue Strategie gelte lediglich für den Impfstoff von Biontech/Pfizer. Vom Moderna-Impfstoff werden für diese Strategie laut Scholz derzeit zu kleine Mengen geliefert, sodass das Land die zweite Dosis weiterhin vorsichtshalber zurückhält. Von AstraZeneca seien dagegen so große Mengen angekündigt, dass man gar nichts zurückstellen müsse - zumal die Zweitimpfung in einem breiten Korridor zwischen vier und acht Wochen erfolgen könne, sagte Scholz.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 09.02.2021 | 19:30 Uhr