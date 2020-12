Corona-Impfzentren bereiten sich auf erste Impfungen vor Stand: 14.12.2020 13:08 Uhr Der Aufbau der Corona-Impfzentren in Niedersachsen ist weitgehend abgeschlossen. Die rund 50 Zentren sollen ab Dienstag einsatzbereit sein.

In Hannover besichtigten am Montag Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) und Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) das neue Impfzentrum auf dem Messegelände. "Jetzt fehlt nur noch der Impfstoff", sagte Onay. Der Oberbürgermeister betonte, dass man sich sehr bewusst für die Infrastruktur der Messe entschieden habe. Rund 100 Menschen waren dort am kurzfristigen Aufbau des Impfzentrum beteiligt.

Testlauf in Göttingen

In Göttingen stellten die Stadt und der Landkreis ihre Corona-Impfzentren vor. Der Landkreis hat in der Sporthalle der BBS 2 in Göttingen und in der Oberschule Herzberg Zentren eingerichtet. Dort sollen die Patienten sogenannte Impfstraßen mit Kabinen für das Anmelden, die Arztgespräche und schließlich das Impfen durchlaufen. Für die Stadt Göttingen betreiben die Johanniter ein Impfzentrum in einer ehemaligen Lagerhalle und Flüchtlingsunterkunft am Stadtrand. Im Laufe des Tages sollen die Abläufe getestet werden. Ganz wichtig: Vor dem Impfen müsse jeder beraten werden, sagte der Leiter des Göttinger Gesundheitsamtes, Eckart Mayr, gegenüber NDR 1 Niedersachsen.

Letzte Vorbereitungen sind im Gange

Landesweit sind innerhalb weniger Wochen rund 50 Impfzentren eingerichtet worden. Sie befinden sie in Sporthallen, ehemaligen Supermärkten, Jugendherbergen oder wie in Hannover auf dem Messegelände. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, haben eigentlich alle Landkreise den Zeitplan einhalten können, das heißt die Impfstraßen sind am Dienstag theoretisch startklar. Bis Freitag sollen auch die vom Land gestellten Computer eintreffen, sagte ein Sprecher des Landkreises Cloppenburg NDR 1 Niedersachsen. Außerdem würden in dieser Woche noch Starterpakete mit Einmalhandschuhen, Masken, Schutzbrillen und Fieberthermometern erwartet.

Mehr als 1.200 Ärzte wollen impfen

Auch das Personal steht bereits in den Startlöchern. Bei den Kassenärztlichen Vereinigung (KVN) haben sich bereits mehr als 1.200 Ärzte gemeldet, die in den Impfzentren arbeiten wollen. Dazu kommen dann noch Klinikärzte. Sobald der Impfstoff zur Verfügung steht, kann es dann landesweit losgehen.

Warten auf den Impfstoff

Nach Angaben von Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) sollen die Impfungen nach derzeitigem Stand um den Jahreswechsel beginnen. Die europaweite Zulassung des Impfstoffs von Biontech und Pfizer wird Ende Dezember erwartet. Für Lagerung und Transport des Impfstoffes hat das Land Niedersachsen einen Vertrag mit dem Postdienstleister DHL geschlossen. Als zentrales Lager ist das Versorgungs- und Instandsetzungszentrum der Bundeswehr in Quakenbrück im Gespräch.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.12.2020 | 12:00 Uhr