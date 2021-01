Corona-Impfungen in Niedersachsen: Wie geht es weiter? Stand: 29.01.2021 16:39 Uhr Kommende Woche öffnen die ersten von insgesamt 50 Impfzentren im Land, um über 80-Jährige gegen Covid-19 zu impfen. Zunächst werden das wöchentlich nur mehrere Tausend Senioren nutzen können.

Rund 6.500 Menschen hatten nach dem ruckelnden Start von Terminhotline und Onlineportal am Donnerstag bereits ihre Impftermine vereinbart, was zusammen rund 13.000 Termine für Erst- und Zweitimpfung macht. Weitere 6.000 Menschen haben sich dem Corona-Krisenstab zufolge auf Wartelisten eintragen lassen. Für 1.350 Personen waren - Stand Freitagmorgen - in verschiedenen Impfzentren noch Termine offen. Die ersten zu Hause lebenden Senioren erhalten ihre Spritze am Montag unter anderem in den Zentren in Hannover, Wallenhorst, Lingen, Papenburg und Georgsmarienhütte. Auf dem Messegelände in Hannover sollen anfangs 450 Menschen am Tag geimpft werden - theoretisch möglich wären täglich bis zu 1.000 Impfungen.

Sozialministerium wartet auf größere Lieferungen

Knackpunkt der Impfkampagne ist der fehlende Impfstoff. Wann dieser zuverlässig geliefert wird, ist unklar. Am Dienstag erwartet das Land 58.500 Impfdosen von Biontech/Pfizer. Diese würden jedoch mitunter für die noch laufende Impfung von Heimbewohnern eingesetzt, wie die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs, Claudia Schröder, am Freitag sagte. Damit können dann rund 29.000 Menschen ihre Erst- und Zweitimpfung erhalten. Der Hersteller Moderna soll am Sonntag 8.400 Dosen für 4.200 Personen liefern. Das Sozialministerium rechnet allerdings damit, dass sich die Lieferung verzögert. Ab der zweiten Februarwoche wolle Biontech dann - wie vereinbart - wöchentlich 63.000 Dosen liefern, sagte Behördensprecher Oliver Grimm NDR.de. Von Moderna erwarte das Land ab der dritten Februarwoche die nächste Charge. "Wir wissen allerdings nicht wie viel kommt", sagte Grimm.

Weil setzt auf Impfgipfel mit Merkel

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) unterstützt angesichts der Unwägbarkeiten den Plan, am Montag bei einem nationalen Impfgipfel mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) weiter zu beraten. "Wir brauchen jetzt verbindliche Angaben darüber, welche Impfmengen in der nächsten Zeit wirklich kommen werden", sagte Weil NDR Niedersachsen. Nötig sei eine verlässliche mittelfristige Planung der Impfstofflieferungen. "Wir müssen zu einer gleichmäßigen Versorgung gelangen, dann können wir diese Gesellschaft auch durchimpfen", sagte Weil, "unter den gegenwärtigen Bedingungen muss man sich Sorgen machen."

Reimann: "Jeder erhält in nächsten Wochen einen Termin"

Sozial- und Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) warb unterdessen am Donnerstag im Landtag um Verständnis für die Anlaufschwierigkeiten. Sie rechnet damit, dass bis Mitte Februar rund 30 der landesweit 50 Impfzentren den Betrieb aufnehmen. "Jeder wird in den nächsten Wochen einen Termin erhalten, die meisten nur nicht in den nächsten Tagen", sagte die Sozialdemokratin.

Kritik an Ministerin - bis hin zu Rücktrittsforderungen

Mit Erklärungen und Versprechungen will sich Goslars Oberbürgermeister Oliver Junk (CDU) nicht mehr zufrieden geben. Der Christdemokrat fordert Ministerpräsident Weil auf, "endlich die personellen Konsequenzen für diese Schlechtleistungen im vergangenen Pandemiejahr" zu ziehen. "Was aus dem Sozialministerium heraus seit nun einem Jahr zusammengeschustert wird, reicht in anderen Bundesländern mindestens für eine Versetzung", schrieb Junk auf seiner Internetseite. Kritik an der Corona-Politik und dem Start der Terminvergabe kommt auch vom Landkreis Vechta. Die Telefone des Kreises seien überlastet gewesen, nachdem die vom Land angegebenen Leitungen zusammengebrochen waren. Die Impfdosen würden zudem nach undurchsichtigen Kriterien verteilt, sagte Vechtas Landrat Herbert Winkel.

Ärzte aus Vechta schreiben Brief an Ministerium

Der Leiter des Rettungsdienstes in Vechta, Oliver Peters, sowie die Leiter mehrerer Krankenhäuser zeigten sich verärgert, dass ihre Mitarbeiter trotz erhöhten Risikos bislang nicht geimpft worden sind. Das Land müsse dringend nachvollziehbare Richtlinien aufstellen, wie die Impfdosen gerecht verteilt werden. Die Chefärzte des Marienhospitals in Vechta haben einen entsprechenden Brief an das Sozialministerium geschrieben. Das berichtet die "Oldenburgische Volkszeitung". In dem Krankenhaus werden seit einem Jahr Covid-19-Patienten behandelt, die meisten kämen aus benachbarten Landkreisen.

Insgesamt sind in Niedersachsen bisher rund 176.000 Corona-Impfungen verabreicht worden, darunter knapp 33.000 Zweitimpfungen.

